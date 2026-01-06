Balean a policía de inteligencia de la SSC en Iztapalapa; lo trasladan por herida en la cabeza

Elementos de la SSC en la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultó lesionado este martes tras un ataque armado en calles de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

El uniformado, un oficial de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, fue atacado por dos sujetos en el cruce de las calles Andador Joaquín y Andador Vicente Guerrero, en la colonia Ermita Zaragoza.

De acuerdo con la corporación, el elemento realizaba labores de inteligencia y fue trasladado a un hospital para recibir atención de urgencia por, según Foro TV, una herida de bala en la cabeza.

Al momento, a través de un cerco virtual, la SSC busca a los presuntos responsables, que huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, como es posible apreciar en fotografías compartidas en redes sociales.

El agente fue atendido inicialmente por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y posteriormente, de acuerdo con Foro TV, fue trasladado vía aérea a un hospital privado.

Un elemento de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, que se reporta como grave, es trasladado vía aérea a un hospital luego de ser baleado en la alcaldía Iztapalapa.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/ReekqM53Gc — NMás (@nmas) January 6, 2026

