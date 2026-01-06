Clara Brugada entrega 50 camiones recolectores, con una inversión de 200 mdp

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la entrega de nuevas unidades Euro 5 para fortalecer el sistema de limpia capitalino.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó 50 camiones recolectores de residuos, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, con el fin de cumplir el compromiso realizado desde su primer día de administración, el cual consiste en aprovechar el 50 por ciento de residuos producidos para 2030, además de otorgar un vehículo nuevo por cada uno que adquieran las alcaldías.

“El primer día, el día que tomé protesta en el Congreso de la Ciudad de México, me comprometí a que en el 2030 íbamos a lograr que el 50 por ciento de todas las toneladas que recibe la ciudad en los centros de transferencia se reciclara (…) Les pido a los alcaldes y alcaldesas de la ciudad que nos sigan ayudando para hacer realidad la transformación de los residuos, ya que esto va a ayudar a que la Ciudad de México se convierta en la primera ciudad que transforma sus residuos”, expresó.

Autoridades de la CDMX presentan maquinaria especializada para la transformación de residuos orgánicos en composta en el Bordo Poniente. ı Foto: Gobierno CDMX

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria local aseguró que este proceso de sustitución de camiones recolectores contempla también la chatarrización de las unidades antiguas para abonar a disminuir el impacto ambiental, pues los vehículos nuevos generan menos emisiones.

La alcaldía que mayor número de vehículos recolectores adquirió fue Álvaro Obregón con 10, por lo que al duplicar la cifra por parte del Gobierno capitalino dicha demarcación cuenta en este 2026 con 20 unidades nuevas.

Nuevos camiones recolectores de basura inician operaciones en las 16 alcaldías bajo un modelo de sustitución y chatarrización. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, resaltó la inversión de 170 millones de pesos para adquirir una maquinaria en el Bordo Poniente y lograr la transformación de los residuos orgánicos en composta; sin embargo subrayó que primero se requiere que estos lleguen con una separación correcta.

En este sentido, destacó la campaña de separación de residuos para que la gente se familiarizara con este modelo de recolección que se puso en marcha en la capital a partir del primero de enero de este año.

Autoridades de la CDMX presentan maquinaria especializada para la transformación de residuos orgánicos en composta en el Bordo Poniente. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada Molina informó que otra de las acciones es la creación de una nueva planta adoquinera para la reutilización y aprovechamiento del cascajo que se genera en la capital, uno de los residuos que más complican la recolección de las y los trabajadores de limpia.

Además, se contempla la instalación de una nueva planta de asfalto reciclado para utilizar el producto retirado durante las repavimentaciones de la vía pública, y una más para la transformación de neumáticos desechados en impermeabilizante para su aplicación en todas las escuelas de la capital.

Clara Brugada y alcaldes de la Ciudad de México acuerdan el fortalecimiento de la economía circular y la separación de residuos. ı Foto: Gobierno CDMX

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, expuso que así como se avanzó en la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la ciudad, única en su tipo, el gobierno capitalino se compromete con el medio ambiente y entrega este día camiones recolectores nuevos con lo que se avanza hacia la construcción de la capital de la transformación sustentable.

Recordó que a partir del primero de enero se difunde la campaña de separación de residuos, con lo que se entra a una nueva era de la gestión de residuos en la ciudad como parte de la política pública que pone en el centro la gestión de los residuos para su transformación.

Clara Brugada y alcaldes de la Ciudad de México acuerdan el fortalecimiento de la economía circular y la separación de residuos. ı Foto: Gobierno CDMX

Álvarez Icaza añadió que dentro de la gestión de residuos en la ciudad se dio un paso más en la era de la economía circular, porque el planeta tiene recursos limitados.

En tanto, el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, indicó que el compromiso de la Jefa de Gobierno fue entregar un camión recolector de residuos por cada unidad que adquiriera la alcaldía para renovar el parque vehicular con vehículos modernos Euro 5, con tecnología nueva que producirá menos emisiones contaminantes.

Nuevos camiones recolectores de basura inician operaciones en las 16 alcaldías bajo un modelo de sustitución y chatarrización. ı Foto: Gobierno CDMX

Recordó que también se logró un acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, que firmó la Jefa de Gobierno, junto con la dependencia medioambiental, por una Ciudad Baja en Emisiones, cuyo objetivo es reducir en un 35 por ciento las emisiones de CO2 en la entidad. Un componente nuevo, añadió, es que el sector privado se comprometió a reducir 10 por ciento las emisiones contaminantes.

El funcionario expuso que también se firmó un convenio con la ADM para promover finanzas sustentables en la capital y se emitió el Bono Verde de la Ciudad de México, con el cual se apoyará la construcción de dos líneas de Cablebús: una en Álvaro Obregón-Magdalena Contreras y la otra en Milpa Alta-Tláhuac, como parte del camino hacia la electromovilidad.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la entrega de nuevas unidades Euro 5 para fortalecer el sistema de limpia capitalino. ı Foto: Gobierno CDMX

Señaló que el año pasado se creó el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad Pública que refuerza la estrategia de inversión en la ciudad. Refirió que son cerca de 10 mil millones de pesos al año que se recaudan en dicho apartado y se espera que en este año se concrete un incremento de 55 por ciento en la inversión pública.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, refirió que uno de los grandes retos para la ciudad es la cantidad de basura que genera la población, por lo que reconoció la labor de la Jefa de Gobierno al poner en marcha un programa para separar los residuos y generar conciencia entre la ciudadanía sobre el consumo y el posterior uso de los desechos.

Además, reconoció y agradeció la labor del personal de limpia, pues su trabajo ayuda a mantener limpia a la capital.

