Indagan el atropellamiento de biker

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo tras la muerte del motociclista Roberto Hernández, ocurrida la noche del 3 de enero en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

El caso se viralizó en redes sociales luego de la difusión de un video en el que se observa un automóvil azul tipo sedán con placas E85BPC avanzar mientras entre las llantas arrastra al biker sobre el asfalto y deja un rastro de sangre en el pavimento, a la altura de Periférico Oriente y Eje 6 Sur.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente ocurrió después de las 22:00 horas, cuando el hombre de 52 años, ya reconocido por un familiar directo, viajaba en una motocicleta y fue impactado por un vehículo azul.

326 personas murieron en hechos de tránsito entre enero y septiembre pasados

La Fiscalía capitalina informó que tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre está registrado.

Sin embargo, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al momento de los hechos, por lo que las investigaciones sobre el caso continúan.

En seguimiento al caso, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron un automóvil con características similares abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

No obstante, las autoridades precisaron que aún no se ha confirmado que se trate del mismo auto, ya que las placas delanteras y traseras fueron retiradas, sin embargo aún no se indca si la unidad es la del video o no.

Para el esclarecimiento de los hechos, la Policía de Investigación mantiene coordinación con la Fiscalía del Estado de México para el aseguramiento del automóvil y las pruebas periciales.