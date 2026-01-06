Prioriza Brugada educación de las niñas y los niños

Clara Brugada durante la repartición de juguetes y de la Mega-Rosca de Reyes, ayer, en el Ángel de la Independencia.

En el marco del Día de Reyes, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que su administración prioriza a niños y niñas de la capital del país con espacios de cuidado y educación.

Desde el Ángel de la Independencia, la mandataria resaltó que acordó con Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes estaban ahí representados, tres puntos importantes para el bienestar de las infancias: los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil como un derecho, educación basada en el respeto y una vida libre de violencia.

“Hay un gran acuerdo con los Reyes Magos, para las infancias de la Ciudad de México, todo en favor de las niñas y los niños”, expresó la mandataria.

El Tip: La Cámara Nacional de la Industria Panificadora destacó que en México hay, al menos, dos mil 400 variedades de pan dulce, como la Rosca de Reyes.

En el evento, Brugada Molina encabezó la entrega de 15 mil juguetes, sobre los cuales reiteró que ninguno tiene género y es algo que hay que inculcarse en la educación de los menores de edad.

La morenista dijo que el objetivo de los juguetes repartidos es que tanto niñas como niños imaginen, creen, que sean felices y se diviertan.

“Sólo quiero recordar que los juguetes que entreguemos hoy a las niñas y niños, no deben tener género. Recuerden ustedes que hoy podemos garantizar a la niñez una educación que no tenga roles predeterminados.

“Es decir, a las niñas no sólo les demos muñecas y juegos de té y a los niños no sólo les demos carritos, y mucho menos, armas de juguete”, dijo.

15 mil juguetes repartió el Gobierno de la CDMX en el Ángel de la Independencia

Brugada Molina además encabezó la repartición de una Rosca de Reyes de 400 metros lineales, distribuida en 600 tramos, cada uno de ellos de tres kilos, dando un total de mil 800 kilos, para aproximadamente 28 mil personas.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares, Julián Castañeda Fernández, subrayó que en este 2026 se cumplen 27 años de elaborar la Mega-Rosca de la Ciudad de México, y esto se debe gracias al apoyo brindado de los gobiernos progresistas, así como a las pequeñas y medianas empresas.