Alistan apertura de un tramo de la ciclovía de Tlalpan

El tramo a inaugurar es el que corre de Tasqueña a Chabacano

Un ciclista circula por la ciclovía de la Calzada de Tlalpan durante la noche, el pasado 2 de enero. Foto: Especial
Por:
Fernanda Rangel

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, anunció que a más tardar en tres semanas el Gobierno local inaugurará una primera etapa de la ciclovía Gran Tenochtitlán de Calzada de Tlalpan, pese a que los ciclistas la usan desde hace un par de meses para moverse sobre la avenida.

  • 30 kilómetros de longitud tendrá el corredor ciclista que atravesará cinco alcaldías

Durante la entrega de camiones para la separación de residuos en la capital, el funcionario dijo que el tramo a inaugurar es el que corre de Tasqueña a Chabacano y que lo único que le falta a este sector es la señalética horizontal y vertical para los autos y bicicletas, queja actual de los usuarios de ambos medios de transporte.

Otra queja de ciclistas y cochistas es que sobre los tréboles que conectan Calzada de Tlalpan con Viaducto, Río Churubusco y Eje 8 hay guarniciones que hacen cuellos de botella para incorporarse y complican el paso.

La ciclovía Gran Tenochtitlan es uno de los proyectos más importantes del Gobierno para el Mundial de Futbol 2026.

