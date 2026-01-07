Alistan apertura de un tramo de la ciclovía de Tlalpan

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, anunció que a más tardar en tres semanas el Gobierno local inaugurará una primera etapa de la ciclovía Gran Tenochtitlán de Calzada de Tlalpan, pese a que los ciclistas la usan desde hace un par de meses para moverse sobre la avenida.
- 30 kilómetros de longitud tendrá el corredor ciclista que atravesará cinco alcaldías
Durante la entrega de camiones para la separación de residuos en la capital, el funcionario dijo que el tramo a inaugurar es el que corre de Tasqueña a Chabacano y que lo único que le falta a este sector es la señalética horizontal y vertical para los autos y bicicletas, queja actual de los usuarios de ambos medios de transporte.
Otra queja de ciclistas y cochistas es que sobre los tréboles que conectan Calzada de Tlalpan con Viaducto, Río Churubusco y Eje 8 hay guarniciones que hacen cuellos de botella para incorporarse y complican el paso.
La ciclovía Gran Tenochtitlan es uno de los proyectos más importantes del Gobierno para el Mundial de Futbol 2026.