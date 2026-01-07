Alistan apertura de un tramo de la ciclovía de Tlalpan

Un ciclista circula por la ciclovía de la Calzada de Tlalpan durante la noche, el pasado 2 de enero.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, anunció que a más tardar en tres semanas el Gobierno local inaugurará una primera etapa de la ciclovía Gran Tenochtitlán de Calzada de Tlalpan, pese a que los ciclistas la usan desde hace un par de meses para moverse sobre la avenida.

30 kilómetros de longitud tendrá el corredor ciclista que atravesará cinco alcaldías

Durante la entrega de camiones para la separación de residuos en la capital, el funcionario dijo que el tramo a inaugurar es el que corre de Tasqueña a Chabacano y que lo único que le falta a este sector es la señalética horizontal y vertical para los autos y bicicletas, queja actual de los usuarios de ambos medios de transporte.

Otra queja de ciclistas y cochistas es que sobre los tréboles que conectan Calzada de Tlalpan con Viaducto, Río Churubusco y Eje 8 hay guarniciones que hacen cuellos de botella para incorporarse y complican el paso.

La ciclovía Gran Tenochtitlan es uno de los proyectos más importantes del Gobierno para el Mundial de Futbol 2026.