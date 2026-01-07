Anuncia Clara Brugada renovación de Línea 3 del Metro con inversión de 41 mil millones de pesos; iniciarán las obras después del Mundial

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el programa de renovación para la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que va de Universidad a Indios Verdes. Las obras iniciarán a mediados de año en la estación Universidad y contará con una inversión de 41 mil millones de pesos.

“Ahora, como parte de las necesidades que tiene nuestro Metro, vamos a intervenirlo en la Línea 3, una de las más importantes de la ciudad, que conduce a más de un millón de personas”, explicó la mandataria capitalina al añadir que tras 55 años de operación está Línea presenta varias deficiencias.

En conferencia de prensa, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina informó que el Gobierno de la ciudad proyecta la renovación total de esta Línea, que conecta al norte con el sur de la capital, y cuyos trabajos de rehabilitación se dividirán en varias fases, a fin de generar los menores inconvenientes a la ciudadanía.

El @MetroCDMX es el corazón de la movilidad de la #CapitalDeLaTransformación y por eso vamos a intervenir de manera integral la #NuevaLínea3 para garantizar su operación durante los próximos 50 años.



Invertir en transporte público es invertir en el bienestar de la gente. pic.twitter.com/5ZQ1uN0yBk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 8, 2026

Brugada Molina recordó que debido a la antigüedad de la Línea 3 sus instalaciones se han deteriorado y presenta, por ejemplo, fallas en los sistemas tecnológicos, lo que ocasiona mayor tiempo de espera de los usuarios y ha disminuido la velocidad de avance de los trenes.

Por ello, indicó que las 21 estaciones de la Línea 3 serán modernizadas y serán completamente accesibles para personas con alguna discapacidad, e hizo énfasis en que se atenderán de manera prioritaria, los problemas estructurales, como los hundimientos.

Así también se renovarán las vías, los túneles y, en particular, los sistemas tecnológicos y de energía para ahorrar el 35 por ciento de energía. También, como parte de esta tarea se adquirirán 45 nuevos trenes.

La mandataria capitalina explicó que se trata de una obra larga, y cuyo tema prioritario serán los hundimientos como los existentes en la zona de talleres de algunas líneas, los cuales afectan la operación para los ingresos de los trenes y disminuyen su velocidad de los convoyes hasta 8 kilómetros por hora, lo que deriva en un retraso importante en el servicio. Además, explicó que en La Raza e Indios Verdes son áreas en las que se han detectado este tipo de condiciones, principalmente en este último punto.

En este sentido, subrayó que las empresas que tomen parte en esta modernización deben de tener como prioridad el atender los hundimientos, incluso lo tendrán que hacer antes de que empiecen las intervenciones en las propias instalaciones del Metro.

Brugada Molina reiteró que la población debe saber sobre el proyecto de intervención para hacer una nueva Línea 3. “Es decir, vamos a renovar por completo toda la línea. Esta obra arrancará en los próximos días con la estación Universidad, con la intervención de los garajes y talleres”, añadió.

La titular del Ejecutivo local recordó que el costo del pasaje del Metro de la Ciudad de México es el más barato frente al de otras entidades, no sólo de la República, sino de otras naciones de América, por lo que refrendó el compromiso de mantener el subsidio que permite que su costo sea de cinco pesos.

“Tenemos uno de los Metros más baratos y accesibles del mundo. Cuesta tres veces menos que lo que vale en Buenos Aires, en Sao Paulo o en Bogotá”, indicó Brugada Molina al tiempo de asegurar que la remodelación de la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad aumentará en un 30 por ciento la capacidad de transportación de usuarios, así como mejorar la frecuencia de los trenes a menos de dos minutos.

En este año se destinaron 25 mil millones de pesos al Metro, por lo que entre 2025 y 2026 se aumentaron en un 21 por ciento los recursos a este organismo de transporte, un incremento de 8 mil millones en este lapso.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, precisó que la renovación de la Línea 3 del Metro, tiene como prioridad afectar lo menos posible al usuario, mantenerse en operación durante la intervención y finalizar obras en el tiempo marcado sin ampliar el plazo y agregó que no iniciará la obra civil hasta que se tenga garantizado lo que se realizará.

“La renovación de la línea tres es un tema ya urgente porque la infraestructura, lo que tiene que ver con vía electromecánica y la obra civil, requiere una rehabilitación por el desgaste acumulado”, expresó sobre las intervenciones a esta línea que a diario transporta a cerca de un millón 100 mil usuarios y que cuenta con diferentes interconexiones.

Junto a la #JefaDeGobierno @ClaraBrugadaM, presentamos las acciones que se realizarán en la renovación integral de la #NuevaLínea3 de @MetroCDMX:

▫️Inversión histórica de $41 mil mdp

▫️45 nuevos trenes

▫️Modernización de 21 estaciones

▫️Aumento del 30% de capacidad

▫️Conexión… pic.twitter.com/CQEyO6acDA — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) January 8, 2026

“La estación Universidad se va a convertir en un nodo de transporte muy importante porque ahí va a convivir con la nueva estación de Cablebús”, y subrayó que su remodelación implica la compaginación con el paradero y la nueva Línea 14 del Trolebús, que también estará en el CETRAM Universidad, mismo que tiene una afluencia de 250 mil usuarios al día.

El funcionario destacó que los usuarios serán beneficiados con un incremento de 30 por ciento de capacidad del transporte con la adquisición de 45 trenes, lo que convertirá esta ruta en un corredor de alta frecuencia con estándares internacionales, que alcanzará intervalos operativos de 100 segundos, y se reducirá el consumo de energía en un 35 por ciento y los altos costos de mantenimiento.

Los alcances abarcan infraestructura, renovación de túnel, estaciones, talleres y cocheras; cambio de instalaciones hidráulicas y de aire acondicionado; y mejorar la accesibilidad en las estaciones. Se cambiarán las subestaciones de tracción, se realizarán las nuevas acometidas y un control de mando de energía, y se modernizará toda la señalización, las cámaras de videovigilancia, la interfonía y la seguridad.

El secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, comentó que este proyecto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece la necesidad de impulsar infraestructura estratégica que permita contar con una República mejor conectada y con un transporte de pasajeros eficiente, seguro y digno.

De igual forma, destacó que el proceso de rehabilitación contará con total transparencia y supervisión, “pues se trata de anticipar posibles riesgos, de tal forma que el proyecto se lleve a completa ejecución”. En ese sentido, informó que el proceso de las licitaciones comenzarán a finales de este mes, con el fin de buscar las mejores condiciones financieras para el proyecto y para la ciudad.

“Estamos tomando en cuenta no solamente los costos de la obra civil o los costos de los trenes, sino todos los sistemas que bien mencionó el secretario –de Movilidad– como vigilancia, etcétera”, concluyó.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, indicó que la estrategia de renovación de la Línea 3 tiene como objetivo evitar la mayor afectación a los usuarios, por lo que se priorizará la atención en hundimientos, así como a 20 subestaciones eléctricas que presentan obsolescencia.

Además, la modernización, junto a la adquisición de convoyes, se enfocará en los trenes y la renovación del sistema de pilotaje automático, que incluye cambio de cables de cobre por fibra óptica, así como la instalación de software más moderno.

Iniciaremos la renovación integral de la #NuevaLínea3 del @MetroCDMX con una inversión histórica cercana a $41 mil millones para transformarla por completo y garantizar su operación durante los próximos 50 años.

Tendrá 45 nuevos trenes, la modernización total de sus 21… pic.twitter.com/UUaPy3KBVT — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 7, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL