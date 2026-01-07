Van obras para reforzar el Colector Teotongo

La alcaldía Iztapalapa y el municipio de La Paz, del Estado de México, encabezaron el anuncio del proyecto para llevar a cabo trabajos para reforzar el Colector Teotongo, el cual es clave para evitar inundaciones en dichos territorios.

Durante el primer encuentro sobre esta obra, el titular del Proyecto Sustentable de la Zona Metropolitana del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Capuano, explicó que, actualmente, hay tramos del colector que no tienen pendientes, las cuales sirven para llevar el líquido captado, y lo cual representa un problema, principalmente durante la época de lluvias, como la vivida en 2025.

“Los colectores de drenaje funcionan con gravedad (...) Cuando hablamos de reforzamiento, estamos interviniendo las secciones del tubo que están planas para darles mayor capacidad de conducción.

3 tramos del Colector Teotongo serán reforzados

“Vamos a comunicar de manera pertinente cualquier afectación que pudiera haber para que la ciudadanía esté preparada. No vamos a cerrar nada sin informarlo de forma pertinente y adecuada a la ciudadanía que convivirá con estas zonas”, afirmó.

De acuerdo con las autoridades, se planea el reforzamiento de tres tramos del colector para que haya mayor capacidad de conducción del agua mediante tubería. Esto, indicaron, ayudará a evitar afectaciones, como inundaciones.

Roberto Capuano, quien estuvo acompañado por la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz y la edil Martha Guerrero Sánchez, aseveró que el objetivo es terminar las obras en el Colector Teotongo antes de la temporada de lluvias.