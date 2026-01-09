Alcaldía Coyoacán activa atención integral tras explosión en Paseos de Taxqueña

Personal de la alcaldía Coyoacán en el lugar del incendio.

La alcaldía de Coyoacán desplegó un operativo integral de atención tras la explosión registrada la mañana de este viernes en un edificio de Paseos de Taxqueña, el cual dejó al menos siete personas lesionadas y cinco edificios con daños estructurales.

El alcalde Giovani Gutiérrez informó, en un mensaje a medios, que giró instrucciones precisas a todas las áreas del gobierno local para responder de manera inmediata a la emergencia. “Para este gobierno, la prioridad es salvaguardar la vida humana”, afirmó.

Detalló que las labores se realizan en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, así como con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de garantizar atención médica, seguridad en la zona y la evaluación de posibles daños estructurales.

Solicité que personal de la @Alcaldia_Coy se desplace al lugar de los hechos para atender la emergencia en sus diversos aspectos, esto en coordinación con autoridades del @GobCDMX. Contamos con la presencia de los directores de Seguridad Ciudadana, de Jurídico y Gobierno, de… pic.twitter.com/nZZhGQ2HGp — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) January 9, 2026

Como parte del apoyo a la población, el edil anunció la habilitación del gimnasio Ajusco como albergue, destinado a recibir a las personas que requieran un espacio seguro. “Vamos a brindar asistencia en todo aspecto a quienes resulten afectados”, dijo en su mensaje.

Asimismo, señaló que la alcaldía ofrecerá acompañamiento jurídico a las y los vecinos, en coordinación con el gobierno central, para atender las afectaciones a viviendas y otros trámites derivados de la emergencia.

Gutiérrez explicó que el área permanece acordonada mientras continúan los trabajos de Protección Civil, tanto de la alcaldía como del gobierno capitalino. El ingreso a los inmuebles solo será permitido cuando exista un dictamen de seguridad.

Precisó que, una vez autorizado el acceso, solo podrán entrar personas que acrediten la propiedad, con el fin de proteger los bienes de los habitantes y evitar accesos no autorizados.

El alcalde aseguró que personal de la alcaldía permanecerá en la zona hasta que la emergencia quede completamente atendida y reiteró que toda la capacidad institucional está enfocada en acompañar a las y los vecinos de Paseos de Taxqueña.

