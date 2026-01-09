Fuerte explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán, deja al menos 5 heridos | VIDEO

Una fuerte explosión se registró en un edificio residencial en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, la cual dejó al menos cinco heridos y provocó daños en al menos cinco departamentos.

Medios locales reportaron que la mañana de este viernes, alrededor de las 09:00 horas, se registró la explosión en el edificio ubicado sobre Paseo de los Naranjos.

La titular de la @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua, arribó a la calle Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, en dónde se registró una explosión para coordinar los trabajos de los equipos de emergencias.



Permite el paso a vehículos de oficiales.… pic.twitter.com/tM4j4vnCSi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

Aunque los residentes del edificio habían sido desalojados, el incidente provocó alarma entre vecinos, además de que el fuerte estruendo provocó daños estructurales.

A propósito, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, informó que personal de su dependencia lleva a cabo una revisión completa del edificio, y remarcó que todos los habitantes del mismo fueron evacuados antes del siniestro.

Detalló que, de manera preliminar, se registraron cinco personas heridas, dos de las cuales fueron trasladadas a hospitales.

Atendemos una explosión registrada en Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy. Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

Aclaró que la explosión ocurrió en el piso 4, y que dejó una afectación estructural grave.

Previamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México había informado en X que acudió al lugar de la explosión para atender la emergencia.

“Atendemos una explosión registrada en Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy. Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales”, escribió la dependencia en la red social.

Recibimos reporte de Flamazo en la colonia Paseos de Taxqueña, en ⁦@Alcaldia_Coy. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

⁦@JefeVulcanoCova⁩ pic.twitter.com/dEm6OLtzdf — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 9, 2026

En el mismo sentido se expresó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que acudió al lugar de los hechos para atender el siniestro.

“Recibimos reporte de Flamazo en la colonia Paseos de Taxqueña, en ⁦@Alcaldia_Coy. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”, escribió en X.

Las causas de la explosión permanecen en investigación.

#Ahora |@Bomberos_CDMX y equipos de emergencia se dirigen a la col. Paseos de Taxqueña, en @Alcaldia_Coy, por explosión por acumulación de gas en un edificio. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/VImRyFPiwt — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 9, 2026

En redes sociales, se difundieron videos de las consecuencias de la explosión. Se aprecia cómo ésta derribó árboles, rompió ventanas y dejó escombros derrumbados sobre el asfalto.

