Sigue la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México; van casi 24 horas

Sigue la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con lo que sigue el Doble Hoy No Circula.

“Hasta el momento la calidad del aire por ozono se presenta en condición de MALA”, indicó la Comisión en un comunicado.

La activación de la medida el jueves representó la segunda contingencia ambiental del año. La primera se registró el 1 de enero del 2026, tras los festejos de Año Nuevo.

La fase 1 de la contingencia se activó a las 16:00 horas del 8 de enero del 2026, con lo que ya se cumplieron casi las 24:00 horas que ha estado activa.

¿Por qué se mantiene la contingencia ambiental hoy?

La CAMe informó que los datos meteorológicos revelaron que aún no existen las condiciones para levantar las restricciones de la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono.

Explicó que lo anterior se debe a que existe estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, además de intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación.

“Datos meteorológicos muestran que continúa la influencia del sistema de alta presión que afecta desde hace dos días la porción centro del territorio nacional, provocando sobre el Valle de México estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, además de intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación”, mencionó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Ante dicho panorama, recomendó a las personas evitar la exposición al aire contaminado, para disminuir los riesgos a la salud.

¿Cuándo se levantará la fase 1 en CDMX y Edomex?

Asimismo, afirmó que las autoridades en la materia de CDMX y el Estado de México estarán atentas a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes.

En este sentido, anunció que a las 20:00 horas de este viernes 9 de enero del 2026 se darán a conocer si se mantiene o no la contingencia ambiental en el Valle de México.

Hasta el momento, no hay un día exacto para conocer si se levantarán o no las medidas aplicadas para disminuir la emisión de contaminantes.

