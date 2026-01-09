Suspenden contingencia ambiental por ozono en el Valle de México tras 26 horas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18:00 horas del día de hoy viernes 9 de enero del 2026.

La medida estuvo activa 26 horas, pues fue activada a las 16:00 horas del jueves 8 de enero del 2026.

“La evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento”, explicó la CAMe en un comunicado.

Agregó que, para este viernes, los modelos de pronóstico meteorológico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, lo que permitirá mejores condiciones para la dispersión de contaminantes en la atmósfera.

Las autoridades agradecieron a la población el cumplimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y la reducción de emisiones durante el período de contingencia.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula mañana 10 de enero del 2026?

Finalmente, se recordó a los habitantes de la ZMVM que el programa Hoy No Circula operará de manera normal este sábado 10 de enero.

Por último, indicó que las autoridades en la materia del Estado de México y la Ciudad de México continuarán monitoreando la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la región.

