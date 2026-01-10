CDMX registra MALA calidad del aire este 10 de enero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa en La Razón el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México.

Este sábado 10 de enero de 2026, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población y por lo que se recomienda evitar las actividades físicas al aire libre.

Cada hora, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 10 de enero

A las 15:00 horas de este sábado 10 de enero, 9 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

En contraste, en tres estaciones se reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Asimismo, cuatro estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 10 de enero en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 10 de enero, al menos tres estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Coacalco (VIF)

En contraste, dos estaciones registran BUENA calidad del aire:

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Al mismo tiempo, 6 estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

Por otra parte, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este sábado 10 de enero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 10 de enero?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Tras los festejos de año nuevo, el 1 de enero se activó la Fase I de Contingencia Ambiental a nivel regional, al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México. Días después, el 8 de enero, se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la ZMVM.

En 2025, la CAMe declaró seis contingencias, la última el 25 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr