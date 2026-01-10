CDMX amanecerá con bajas temperaturas este domingo 11 de enero: Activan doble alerta por frío intenso

CDMX amanecerá con temperaturas de hasta 1 °C este domingo

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que este domingo 11 de enero de 2026 se prevé un descenso marcado de las temperaturas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que se activó una doble alerta por bajas temperaturas en varias alcaldías de la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señaló que la mañana del domingo podría registrar temperaturas de hasta 1 °C, especialmente en zonas altas de la ciudad, lo que generará sensación de frío intenso en diversas demarcaciones.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta por bajas temperaturas?

La SGIRPC activó dos niveles de alerta climatológica ante el pronóstico de temperaturas bajas:

Alerta Naranja: por posibles temperaturas mínimas entre 1 y 3 °C, con probabilidad de heladas en zonas elevadas de:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Alerta Amarilla: para alcaldías donde se esperan temperaturas de 4 a 6 °C durante la madrugada y mañana del domingo:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Tláhuac

Xochimilco

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 11/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del… pic.twitter.com/EVp7AXWfs0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026

El aviso especial emitido por Protección Civil indica que entre el 11 y el 13 de enero se pronostica un ambiente de frío a muy frío durante las madrugadas en la capital, con heladas en zonas altas y temperaturas mínimas que podrían fluctuar entre 0 y 6 °C.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población:

Abrigarse adecuadamente, usando varias capas de ropa y protegerse boca y nariz.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Prestar especial atención a niños, personas mayores y con enfermedades respiratorias.

Mantener hidratación y una alimentación rica en vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico.

Además, se recomienda ventilar adecuadamente los espacios si se usan calentadores o chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y conocer los números de emergencia disponibles en la ciudad ante cualquier eventualidad.

😷 Durante el invierno, protégete de enfermedades respiratorias en espacios públicos atendiendo las recomendaciones de Ollin, el Chapulín de la Prevención.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/L9WJL6Scog — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026

Este descenso térmico por la temporada invernal presentara frentes fríos continuos, que también están provocando condiciones de frío intenso en otras entidades del país y podrían generar heladas en zonas serranas.

