Levantan contingencia ambiental en la CDMX

Aspecto de la contaminación por ozono en la CDMX, ayer.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este viernes la suspensión de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), medida que entró en vigor a partir de las 18:00 horas.

La decisión se tomó con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, tras registrarse una mejora significativa en las condiciones del aire.

Según el comunicado oficial, la evolución de las condiciones meteorológicas favoreció la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas, factores que contribuyeron a reducir de forma continua los niveles de ozono. A las 18:00 horas, las concentraciones horarias del contaminante se encontraban dentro de la norma establecida.

El Dato: El clima inusual registrado desde el 8 de enero provocó la primera contingencia ambiental por ozono en lo que va del año.

Para este sábado, los modelos de pronóstico meteorológico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, lo que permitirá mejores condiciones para la dispersión de contaminantes en la atmósfera.

La CAMe, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, continuarán monitoreando la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la región.

Las autoridades agradecieron a la población el cumplimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y la reducción de emisiones durante el período de contingencia.

39.4 mil pesos puede alcanzar la multa por incumplir No Circula

Finalmente, se recordó a los habitantes de la ZMVM que el programa Hoy No Circula operará de manera normal este sábado 10 de enero.

El jueves, las altas temperaturas registradas en pleno enero, inusuales para esta época del año, provocaron que autoridades activaran la primera contingencia ambiental por ozono en la ZMVM del año, un fenómeno que no se había registrado históricamente en este mes desde 1999.

Por ese motivo, la CAMe determinó que este viernes no podían circular los autos con holograma de verificación 2, ni los de holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0. La medida aplica también los vehículos 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Ante ello, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) informó que sancionó a 341 automovilistas por incumplir las disposiciones del Programa Ambiental Hoy No Circula.

La mayoría de las sanciones aplicadas corresponden a vehículos que circularon en días u horarios restringidos, aunque también fueron detectadas unidades sin verificación vigente y automóviles con emisiones de humo negro o azul.

Las revisiones estuvieron a cargo de las Unidades de Vigilancia Ambiental, quienes aplicaron el retiro de placas a 83 vehículos con registro en la Ciudad de México y 258 de otras entidades.

Según lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México y su Reglamento de Tránsito, las multas por incumplir el Doble Hoy No Circula oscilan entre 2 mil 262.80 y 3 mil 394.20 pesos.