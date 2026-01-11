Comienza recuperación de bienes en edificio dañado por explosión: alcalde Giovani Gutiérrez

Este domingo inició la recuperación de bienes y algunos objetos personales de las familias afectadas por la explosión en un edificio de departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, estuvieron presentes en la repartición de material para que las familias afectadas pudiera recuperar, ropa, documentos y objetos de valor de los departamentos.

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, después de haber hecho la revisión correspondiente y el estado que mantiene estructuralmente el edificio, será necesario desalojar de manera completa 6 departamentos en donde habrá una intervención mayor para la rehabilitación del edificio ubicado en la esquina de Paseo de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses.

En el resto de los departamentos, de acuerdo con la propia Secretaría, no será necesaria la desocupación total, y lo que quede en el sitio será resguardado de manera permanente.

Sin embargo, Myriam Urzúa Venegas comentó que los trabajos podrían tomar de ocho meses a un año.

Alcalde Giovani Gutiérrez y Myriam Urzúa Venegas revisan edificio dañado por explosión. ı Foto: Cortesía

Urzúa Venegas y el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, ingresaron por primera vez al edificio dañado para realizar un recorrido y hacer una evaluación de las condiciones en que se encuentra después de que este, con la supervisión previa de tres Directores Responsables de Obra (DRO), así como de la secretaría de Vivienda y de la propia secretaría de Protección Civil, apuntalaron los departamentos más comprometidos a fin de mitigar cualquier riesgo.

De esta manera comenzó la mudanza de varias decenas de vecinas y vecinos a quienes se les dotó de cajas, plástico para emplayar, bolsas y transporte en caso de ser necesario, para el retiro de diversos bienes, previa identificación como propietarios o arrendatarios de estos departamentos.

Vecinos del edificio desalojado en Paseos de Taxqueña recibieron material para el embalaje de sus pertenencias. ı Foto: Cortesía

Esta semana se prevé se avance en el programa o acción social para la cobertura del pago de la renta de las familias que así lo decidan y que deberá ser aprobado por el gobierno central a través de las secretarías correspondientes. Mientras tanto, 29 personas permanecen hospedadas en un hotel al sur de la Ciudad de México, donde la Secretaría de Vivienda cubre los gastos mientras se define el sitio en donde rentarán durante la rehabilitación del edificio.

El alcalde Giovani Gutiérrez agradeció la solidaridad y la generosidad de vecinas, vecinos, empresarios, comerciantes, de la CANIRAC, de panaderías, cafeterías y restaurantes, quienes han apoyado desinteresadamente en la alimentación de las personas damnificadas, así como del personal que labora en la zona y que diariamente asciende a unas 400 o 500 personas en tres turnos.

Al momento, han sido retirados 10 camiones con escombro del lugar.

Daños en el edificio de Paseos de Taxqueña tras la explosión. ı Foto: Cortesía

cehr