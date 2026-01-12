Bloqueos HOY Edomex: ¿qué movilizaciones habrá este martes 13 de diciembre de 2026?

Un bloqueo de transportistas en una fotografía ilustrativa.

Este martes 13 de enero de 2026 se esperan bloqueos y movilizaciones en distintos puntos del Estado de México que provocarán afectaciones a la circulación.

Para planear tus traslados, en La Razón te contamos algunos eventos que podrían complicar el traslado en el Valle de México.

Bloqueos previstos en Edomex hoy 13 de enero

Al citar a transportistas, Milenio advirtió que se espera una serie de bloqueos en diversos puntos del Estado de México a partir de las 09:00 horas de este martes 13 de enero para, supuestamente, denunciar inseguridad en la región oriente.

Aunque el medio afirma que las organizaciones convocaron al megabloqueo a través de redes sociales, no fue posible verificar de manera independiente la jornada de movilizaciones. Sin embargo, de concretarse, podrían registrarse afectaciones en vialidades como:

México - Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Calzada Ignacio Zaragoza

México - Querétaro

México - Pachuca

México - Toluca

Para el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de sus cuentas oficiales, publica diariamente información sobre calles cerradas, accidentes, mantenimiento de vialidades y eventos multitudinarios.

Recuerda que en las redes sociales oficiales del Centro de Orientación Vial puedes consultar en tiempo real las calles cerradas, y que la SSC actualiza diariamente su agenda de movilizaciones, concentraciones o eventos similares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr