Cae ‘El Monstruo de la Unión’, presunto líder de ‘Los Orejones’ | VIDEO

Sergio ‘N’, identificado como “El M24″ o “El Monstruo de la Unión”, fue detenido por ser el presunto líder de “Los Orejones”, célula delictiva de La Unión Tepito, detallaron autoridades policiales de la Ciudad de México.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con agentes de @PDI_FGJCDMX, ejecutaron una Orden de Aprehensión en el municipio de Tlalnepantla por el delito de Asociación… pic.twitter.com/PG61xlB10V — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 13, 2026

De acuerdo con las investigaciones, “El Monstruo de la Unión” es acusado por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada, además de que es señalado por ser colaborador cercano de Óscar “N”, conocido como “El Lunares”, exlíder de dicho grupo criminal, detenido en febrero de 2020.

“El Lunares”, líder de La Unión Tepito, fue condenado a 27 años y seis meses de prisión en 2021 por su participación activa en la muerte de una mujer, ocurrida en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: Aplazan definición judicial Dan prórroga judicial a sujeto que se acercó de manera indebida a la Presidenta Sheinbaum

Como resultado del trabajo ministerial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una orden de aprehensión el pasado 7 de enero de 2026.

Posteriormente, tras labores de inteligencia y análisis de cámaras de videovigilancia del C5, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Sergio “N” en un domicilio del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde fue detenido el 12 de enero, con apoyo de la SSC.

Tras su captura, el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR