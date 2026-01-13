Captan pelea entre policía y un hombre afuera del Metro San Antonio Abad; SSC investiga | VIDEO

Captan pelea entre policía de Tránsito y civil afuera del Metro San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un hombre en presunto estado de ebriedad se enfrentaron a golpes en calles de la Ciudad de México, incidente que ya es investigado al interior de la corporación.

La riña quedó registrada en un video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales. La grabación muestra el intercambio de golpes al exterior de la estación San Antonio Abad del Metro, luego de que ciudadanos reportaron al sujeto por supuestas conductas vesánicas.

¿Qué pasó afuera del Metro San Antonio Abad?

Según la SSC, el sujeto, que aparece en el video con un chaleco de seguridad fluorescente, se encontraba “en aparente estado de ebriedad” y “molestaba a las personas, gritaba y decía palabras altisonantes a las mujeres”.

Ante esta situación, ciudadanos afectados habrían solicitado la intervención del oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito; no obstante, al acercarse, el hombre “se tornó agresivo y le lanzó varios golpes” .

Durante la pelea, el oficial derribó al individuo y le propinó una serie de patadas mientras yacía en el suelo. Sin embargo, el sujeto insistió, se levantó e intentó lanzar un golpe. En el forcejeo, tomó al policía del cuello y ambos terminaron en el piso.

El oficial de Tránsito logró contener al hombre, mientras dos elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se aproximaron y también lo golpearon . Aunque en el video no es posible apreciarlo, la SSC detalló que, tras la riña, el civil se puso de pie y salió corriendo.

🔥📹 VIDEO | Un policía de Tránsito y un sujeto protagonizaron una violenta riña en Calz. San Antonio Abad, col. Tránsito. El hombre, presuntamente ebrio, molestaba a mujeres y terminó a golpes con el uniformado. 🚔

La @SSC_CDMX ya investiga el caso a través de Asuntos Internos. pic.twitter.com/DPQjvUteHW — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) January 13, 2026

Identifican a oficial involucrado; deberá declarar por la riña

La SSC añadió que ya identificó al oficial involucrado, quien deberá rendir su declaración sobre los hechos , que, precisó, ocurrieron el pasado 12 de enero en inmediaciones de la calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Derivado de lo anterior, personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos, ya integra la carpeta de investigación correspondiente e identificó al policía que deberá rendir su declaración “, informó la corporación en redes sociales.

#TarjetaInformativa l Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa una riña entre un policía de #Tránsito y un hombre, la #SSC informa:



Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 12 de enero, en la calzada #SanAntonioAbad, de la colonia #Tránsito, en las… pic.twitter.com/Wu84o59Avy — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 13, 2026

