Manifestación en Periférico Sur afecta vialidad en ambos sentidos | VIDEO

Debido a una manifestación realizada desde la mañana de este martes, la vialidad en ambos sentidos de Periférico Sur, a la altura de las instalaciones de TV Azteca, se ve afectada seriamente.
La manifestación la realizan estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 98, ya que denunciar que autoridades no acudieron a la primera mesa de trabajo pactada para atender demandas estructurales y académicas.
Además, en el segundo piso del Periférico están prohibiendo bajar a la altura del Hospital de Pemex, por lo que están desviando a los automovilistas.
Se recomienda a los automovilistas tomar previsiones; como alternativa vial se puede transitar por Insurgentes.
