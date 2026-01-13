Manifestación en Periférico Sur afecta vialidad en ambos sentidos | VIDEO

El tránsito se ve seriamente afectado este martes 13 de enero.

Bloqueo se registra a la altura de TV Azteca

Debido a una manifestación realizada desde la mañana de este martes, la vialidad en ambos sentidos de Periférico Sur, a la altura de las instalaciones de TV Azteca, se ve afectada seriamente.

🚨 Manifestación en curso 🚨

Se registra manifestación sobre Periférico, a la altura de TV Azteca. pic.twitter.com/Lv72Yr7UjA — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) January 13, 2026

La manifestación la realizan estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 98, ya que denunciar que autoridades no acudieron a la primera mesa de trabajo pactada para atender demandas estructurales y académicas.

Además, en el segundo piso del Periférico están prohibiendo bajar a la altura del Hospital de Pemex, por lo que están desviando a los automovilistas.

Se recomienda a los automovilistas tomar previsiones; como alternativa vial se puede transitar por Insurgentes.

