Metro CDMX HOY 13 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 13 de enero.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 9 y 12; y de seis minutos en las líneas 3, 8 y B; y de siete minutos en la línea A.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/NE03gU8x1K — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 13, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Con el regreso a clases, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

¿Línea b va con mucha gente?

¿Línea b, va lenta?

Línea A

No hay servicio en línea A la paz repito no hay servicio en la paz línea A

Ayer estaba lentísima la línea A y hoy igual

Otra vez línea A con avance lento

Línea 12

Pueden apagar los pinches ventiladores de la línea 12, hace frío

¿Qué pasa con línea 12 dirección Mixcoac? Detenida en lomas estrella y se viene deteniendo en cada estación

Buen día. Al momento la Línea B no presenta averías, únicamente afluencia de la hora. Anticipa tu viaje. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 13, 2026

