Acusan al Refugio Franciscano de falsear acuerdos

Deportivo Los Galeanos 10, uno de los tres albergues temporales para los perros rescatados

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, afirmó que la cancelación de la visita de integrantes del Refugio Franciscano, A.C., al albergue provisional de la alcaldía Gustavo A. Madero para la supervisión de los perros trasladados ahí se debió a que se “falsearon los acuerdos” a los que llegaron.

En conferencia, el funcionario local dijo que la problemática se originó antes del ingreso de los visitantes, a las 10:00 horas del miércoles al albergue, pues éstos compartieron un comunicado en el que afirmaron iban a realizar un censo de perros, pero esto no fue pactado con el Gobierno capitalino.

“Uno de los acuerdos que falsearon en el comunicado era que iban a entrar a hacer un censo y nunca quedamos en eso. ¿Por qué? Porque ahorita no hay condiciones para que se pongan a hacer un censo, se necesita otra logística para que lo hagan”, dijo Cravioto Romero.

Un grupo de animalistas y voluntarios en favor del Refugio Franciscano se manifestaron frente a la jefatura de gobierno, en el Zócalo capitalino ı Foto: Cuartoscuro

El morenista aclaró que ésta no fue la única imprecisión en la que incurrió el Refugio Franciscano, A.C., sino que hubo otras.

Otro de los pactos que desmintió el Gobierno capitalino es uno relacionado con la no criminalización, ya que el documento que compartió la asociación civil indicaba un “compromiso explícito” de la Secretaría de Gobierno de que ninguna carpeta de investigación estaba dirigida a algún miembro de la agrupación. Cravioto Romero aclaró que, desde el principio se precisó que la política no era punitiva sino rescatista.

La Razón buscó a los representantes legales del Refugio Franciscano, A.C., para hablar sobre el señalamiento, pero al cierre de esta edición no se concretó la entrevista.

Ayer, los miembros del Refugio Franciscano, A.C., accedieron al Refugio en el Ajusco y verificar el estado de los 304 perros que ahí están.

De acuerdo con la directora de la asociación, Gina Rivera, el Gobierno capitalino le dejará entrar a las otras locaciones a revisar a los franciscanitos.

Cravioto Romero mencionó además que al menos 10 organizaciones animalistas solicitaron visitar los albergues en los que están los franciscanitos, por lo que, de manera organizada, se atenderá las peticiones para que se observe a los perros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL