Clara Brugada presume que 2025 ha sido el año con menos delitos de alto impacto

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que 2925 ha sido el año con menos delitos de alto impacto en la Ciudad de México y entre los lícitos que han tenido una reducción importante son los homicidios dolosos y los feminicidios.

En conferencia, la mandataria destacó que, respecto a 2019 la reducción de los crímenes de alto impacto fue de 56 por ciento y en comparación con 2024, de 12 por ciento.

Además, de acuerdo con la autoridad local, el homicidio doloso no tiene subregistro y se redujo 46 por ciento respecto a 2019 y nueve por ciento, en comparación con 2024.

“Entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial como la ciudad con más seguridad y vamos a implementar estrategias especiales”, expresó Brugada Molina.

En lo que respecta a los feminicidios, la Jefa de Gobierno resaltó que la tendencia del delito ya no es al alza pues hubo una reducción de 35 por ciento al pasar de 68 a 44, entre 2024 y 2025.

Además, precisó la mandataria, secundada por la fiscala Bertha María Alcalde Luján, las detenciones y judicializaciones aumentaron, pues pasaron de 113 a 118.

Ambas funcionarias resaltaron que, de los 44 feminicidios registrados en 2025, en 42 se detuvo y se vinculó a proceso a los presuntos responsables de los crímenes.

“Estamos a punto de erradicar la impunidad en los feminicidios. La CDMX es más segura para las mujeres, hay menos feminicidios y más responsables de los mismos en prisión como nunca antes. Esto significa algo: la impunidad está en los niveles más bajos”, afirmó.

