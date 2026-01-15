Durante Informe de Seguridad

Clara Brugada presume que 2025 ha sido el año con menos delitos de alto impacto

La mandataria destacó que, respecto a 2019 la reducción de los crímenes de alto impacto fue de 56 por ciento; las detenciones y judicializaciones aumentaron, pues pasaron de 113 a 118

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Foto: @ClaraBrugadaM
Por:
Jonathan Castro

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que 2925 ha sido el año con menos delitos de alto impacto en la Ciudad de México y entre los lícitos que han tenido una reducción importante son los homicidios dolosos y los feminicidios.

En conferencia, la mandataria destacó que, respecto a 2019 la reducción de los crímenes de alto impacto fue de 56 por ciento y en comparación con 2024, de 12 por ciento.

Además, de acuerdo con la autoridad local, el homicidio doloso no tiene subregistro y se redujo 46 por ciento respecto a 2019 y nueve por ciento, en comparación con 2024.

“Entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial como la ciudad con más seguridad y vamos a implementar estrategias especiales”, expresó Brugada Molina.

En lo que respecta a los feminicidios, la Jefa de Gobierno resaltó que la tendencia del delito ya no es al alza pues hubo una reducción de 35 por ciento al pasar de 68 a 44, entre 2024 y 2025.

Además, precisó la mandataria, secundada por la fiscala Bertha María Alcalde Luján, las detenciones y judicializaciones aumentaron, pues pasaron de 113 a 118.

Ambas funcionarias resaltaron que, de los 44 feminicidios registrados en 2025, en 42 se detuvo y se vinculó a proceso a los presuntos responsables de los crímenes.

“Estamos a punto de erradicar la impunidad en los feminicidios. La CDMX es más segura para las mujeres, hay menos feminicidios y más responsables de los mismos en prisión como nunca antes. Esto significa algo: la impunidad está en los niveles más bajos”, afirmó.

