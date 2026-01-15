Gaby Osorio inaugura la Territorial “D” Coapa, modelo de atención directa a la población con una inversión de 1.9 mdp

Para acercar el gobierno al territorio y responder con mayor rapidez a las necesidades cotidianas de la población, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, inauguró en el Deportivo Vivanco la primera de las cinco oficinas territoriales que se pondrán en marcha durante su administración.

Se trata de la Territorial “D”Coapa, cuya rehabilitación contó con una inversión de 1 millón 900 mil pesos.

La apertura de este espacio forma parte de la estrategia para consolidar el trabajo territorial como eje del gobierno en la demarcación.

Las Territoriales dividen la Alcaldía Tlalpan en cinco zonas de atención directa y funcionan como unidades operativas encargadas de atender con mayor rapidez reportes relacionados con luminarias, baches, podas, fugas y otras necesidades urgentes.

En este sentido, la alcaldesa explicó que este modelo retoma buenas prácticas implementadas en otras demarcaciones y fue adaptado a la realidad de Tlalpan, alcaldía que tiene 178 colonias, 11 pueblos originarios.

Durante su mensaje, Gaby Osorio afirmó que la inauguración de esta oficina es un sueño hecho realidad que se comparte con todo el equipo territorial y subrayó que el inmueble representa un reconocimiento directo al trabajo que realizan diariamente en campo.

Gaby Osorio señaló que contar con instalaciones propias es clave para fortalecer la operación y brindar mejores condiciones laborales al personal que integra las Territoriales.

Este edificio habilitado es un reconocimiento a su trabajo, expresó la alcaldesa, al destacar que la rehabilitación del espacio es un ejemplo de cómo su gobierno maximiza los recursos públicos.

Gaby Osorio explicó que las oficinas se encontraban abandonadas y que, en lugar de construir un inmueble nuevo con mayor costo presupuestal, se optó por reutilizar un espacio existente para ponerlo al servicio del equipo territorial y de la comunidad.

Gaby Osorio destacó que la puesta en marcha de esta oficina implicó retos y un esfuerzo institucional significativo, ya que fue necesario crear un área nueva, un programa nuevo, manuales administrativos y reglas de operación, además de enfrentar la falta inicial de maquinaria e infraestructura.

Gaby Osorio señaló que no se trata solo de inaugurar un espacio físico, sino de sentar las bases de un nuevo modelo de gestión en la alcaldía y cercanía con la gente.

La alcaldesa Gaby Osorio subrayó que esta es la primera de cinco oficinas territoriales que se inaugurarán durante su gobierno y convocó al equipo de la Territorial Coapa a asumir el reto de ser la primera generación de este modelo en Tlalpan.

Afirmó que el objetivo es hacer cosas grandes, dejar huella y construir un gobierno que sea recordado por el buen servicio y el buen trabajo.

La subdirectora de la Territorial “D”Coapa, Cristina Torres, reconoció el apoyo de la alcaldesa, a quien atribuyó el rumbo, compromiso y estrategia que han permitido avanzar en la consolidación del trabajo territorial. También destacó el respaldo del coordinador de las Territoriales, Diego Matus, como un factor clave para fortalecer el proyecto, y agradeció el esfuerzo de las y los compañeros que integran la territorial.

Por su parte, Diego Matus, señaló que esta inauguración es reflejo de un gobierno coordinado y con visión. Explicó que el proceso implicó repensar la gestión, los aspectos administrativos y presupuestales, así como la coordinación entre áreas.

Agradeció la intervención de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para rehabilitar el espacio del Deportivo Vivanco y convertirlo en instalaciones dignas para que opere.

Finalmente la directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Karen García, reconoció el trabajo realizado para habilitar este nuevo espacio y confirmó que se trata de la primera de cinco oficinas territoriales que se construirán o rehabilitarán en Tlalpan como parte de esta estrategia.

