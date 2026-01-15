Presenta Clara Brugada Informe de Seguridad 2025

Autoridades de la Ciudad de México en conferencia de prensa este jueves 15 de enero del 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el Informe de Seguridad 2025, destacando que los resultados positivos se basan en la estrategia de las “4 R”: Reducción de delitos e impunidad, Resultados verificables, Rumbo claro y Rendición de cuentas permanente.

“Este es el resultado de una política integral que combina prevención, investigación, proximidad policial y atención a las causas”, afirmó la mandataria. Informó que la ciudad pasó de 131 delitos de alto impacto diarios en 2012 a solo 57 al cierre de 2025.

I. Incidencia Delictiva y Género

* Homicidio Doloso: Disminuyó 46% respecto a 2019 y 9% frente a 2024. La tasa es de 8.7 por cada 100 mil habitantes (la media nacional es de 16.4). Hubo 43 días sin homicidios en el año.

* Feminicidio: Reducción del 35.3% respecto a 2024. De los 44 casos registrados en 2025, 42 ya han sido judicializados.

* Robo de Vehículo: Cayó 78% desde 2019 y 32% respecto al año anterior.

* Robo a Transeúnte: Disminución del 58% desde 2019.

II. Fortalecimiento Policial y Operatividad Durante 2025,

El salario policial alcanzó los 20 mil 372 pesos mensuales(un aumento acumulado del 80% en la administración). Se construyó el Hospital de la Policía y se adquirieron 3,500 patrullas y 30 mil nuevas videocámaras, sumando un total de 115 mil cámaras en la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó 8,218 detenciones de alto impacto y aseguró:

* 863 kg de marihuana, 159 kg de cocaína y 87 kg de metanfetamina.

* 1,186 armas de fuego y más de 18 mil toneladas de autopartes.

* Captura de 48 objetivos prioritarios, incluyendo a “El Valente” y “El 10”, presuntos líderes de la Unión Tepito.

III. Justicia y Procuración

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), informó un incremento del 15% en judicializaciones. En 2025 se detuvo a 5,030 probables responsables de delitos de alto impacto y 9 de cada 10 sentencias fueron condenatorias.

IV. Programas Sociales y Prevención

* Salud Mental: El programa “Vida Plena, Corazón Contento” atendió a 711 mil jóvenes en 802 secundarias y 323 planteles de nivel medio superior.

* Desarme Voluntario: Se destruyeron 1,274 armas en las 16 alcaldías.

* Territorios de Paz: Intervención en 23 territorios con 656 acciones comunitarias.

* Casa por Casa: 48 jornadas en 60 colonias, atendiendo a más de un millón de personas.

Finalmente, la Jefa de Gobierno adelantó que para 2026 la prioridad será el combate a la extorsión y el reforzamiento de la seguridad de cara al Mundial de Fútbol. “No vamos a bajar la guardia; entramos a 2026 como la ciudad más segura para recibir al mundo”, concluyó.

