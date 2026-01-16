En 2025, Metro realiza más de mil 240 millones de viajes en las 12 líneas

Metro realiza más de mil 240 millones de viajes en las 12 líneas en 2025.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que de enero a diciembre de 2025 se realizaron mil 241 millones 582 mil 324 viajes, a través de las 12 líneas de la red, lo cual representa un porcentaje superior cercano al 6%, respecto a 2024, año en el que se realizaron mil 171 millones 859 mil 113 viajes.

De enero a diciembre, los trenes en servicio del Metro recorrieron 40 millones 130 mil 47 kilómetros, a través de 12 líneas y 195 estaciones de servicio.

En ese marco, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que el incremento de usuarios respecto a 2024, y apuntó que la reapertura total de la Línea 1 ha sido clave para recuperar usuarios.

“Esto sin duda es un gran logro, refleja que el Sistema está operando bien, de manera contundente, en beneficio de todos los ciudadanos. Los números reflejan lo importante que es el Metro en materia de movilidad”, apuntó Rubalcava Suárez.

El titular del organismo recordó que, como lo ha anunciado la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, este año iniciará la modernización de la Línea 3, lo cual se realizará con las menores afectaciones al público usuario ante una obra que es necesaria para que el Metro continue siendo el corazón de la movilidad en la capital del país y zona metropolitana.

