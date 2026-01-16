“Hasta el momento todo tranquilo”: Brugada tras activación de Alerta Sísmica

Habitantes de la CDMX salen a la calle tras activación de Alerta Sísmica la madrugada del 16 de enero de 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó vía redes sociales que tras la activación de la alerta sísmica esta madrugada, comenzó el protocolo de revisión en la Ciudad de México.

“Hasta el momento todo tranquilo”, informó.

Tras la activación de la alerta, comenzó el protocolo de revisión ı Foto: @ClaraBrugadaM

El Servicio Sismológico Nacional, indicó que se trató de un movimiento telúrico, magnitud preliminar de 5.6, al suroeste de San Marcos, Guerrero, para después ajustar a 5.2, y posteriormente a 5.3.

Se registra sismo magnitud 5.2 en San Marcos Guerrero; suena Alerta Sísmica en CDMX ı Foto: @SismologicoMX

Debido a la activación de la alerta, que se escuchó en teléfonos celulares, algunos capitalinos salieron a las calles para protegerse.

En tanto, la corporación Cóndores realizó un sobrevuelo en la ciudad.

