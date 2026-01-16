“Hasta el momento todo tranquilo”: Brugada tras activación de Alerta Sísmica

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó vía redes sociales que tras la activación de la alerta sísmica esta madrugada, comenzó el protocolo de revisión en la Ciudad de México.
“Hasta el momento todo tranquilo”, informó.
El Servicio Sismológico Nacional, indicó que se trató de un movimiento telúrico, magnitud preliminar de 5.6, al suroeste de San Marcos, Guerrero, para después ajustar a 5.2, y posteriormente a 5.3.
Debido a la activación de la alerta, que se escuchó en teléfonos celulares, algunos capitalinos salieron a las calles para protegerse.
En tanto, la corporación Cóndores realizó un sobrevuelo en la ciudad.
