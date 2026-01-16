Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 16 de enero?

La Línea 3 del Metro CDMX es una de las principales afectadas por retrasos HOY 16 de enero.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Aspecto del Metro CDMX. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 16 de enero, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 16 de enero

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este viernes 16 de enero, especialmente en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

A través de redes sociales, usuarios denunciaron que la “línea verde olivo” presentó retrasos a lo largo de su ruta. Informaron que los trenes se detienen hasta por 20 minutos en algunas estaciones, lo cual provoca aglomeraciones en pasillos y andenes.

Al respecto, el Metro CDMX respondió que los retrasos responden al retiro de un tren para revisión, después de lo cual, informó, se restablece la circulación. Sin embargo, no explicó el motivo del retiro de la unidad.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 16, 2026

Usuarios de redes sociales denunciaron retrasos en otras rutas como la Línea 12 o la Línea B, si bien no se reportaron incidencias como retiro de trenes u otros fallos.

Buen día. Al momento la Línea 12 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora. Se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 16, 2026

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 16 de enero?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 16, 2026

