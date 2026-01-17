Riña entre motociclistas y policías en Tlalpan deja cuatro detenidos: SSC | VIDEO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de cuatro hombres luego de una riña entre policías y un grupo de motociclistas en calles de la colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía Tlalpan, hechos que quedaron registrados en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron cuando elementos policiacos realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce del Viaducto Tlalpan y Periférico, donde detectaron a tres conductores de motocicletas que circulaban sin casco de protección, lo que constituye una falta al Reglamento de Tránsito.

📹 Actualización



Ya nos hicieron llegar el video del momento en que inició el enfrentamiento entre policías y repartidores sobre Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico. pic.twitter.com/fHdKibKmcp — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) January 17, 2026

SSC destaco que ante esta situación, los oficiales les marcaron el alto y, conforme a los protocolos de actuación policial, les solicitaron la documentación que acreditara la legal propiedad de los vehículos. Tras verificar que los conductores no contaban con la documentación requerida, los oficiales procedieron al aseguramiento de las tres motocicletas.

Sin embargo, mientras los motociclistas eran abordados a las unidades oficiales, un grupo de personas se aproximó al lugar y comenzó a agredir físicamente a los policías, lo que derivó en un enfrentamiento.

Ante la agresión, la SSC logró la detención de cuatro hombres, de 22, 25, 26 y 40 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica.

#TarjetaInformativa | En relación con un video que circula en redes sociales, en el que se observa a policías de la #SSC en una riña con un grupo de motociclistas, en calles de la colonia #ArenalTepepan, de la alcaldía @TlalpanAl, cuatro hombres que agredieron a los oficiales… pic.twitter.com/gTvgFJGnGH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 17, 2026

Como consecuencia de los hechos, dos policías resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Uno de los elementos requirió sutura por la agresión, mientras que el otro presentó dos heridas abiertas.

El incidente cobró notoriedad luego de que en redes sociales circulara un video que muestra parte de la confrontación, lo que generó diversas reacciones entre usuarios.

La SSC reiteró que la actuación de los elementos se dio en el marco de sus funciones y conforme a los procedimientos establecidos, además de confirmar que los cuatro presuntos agresores ya se encuentran detenidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL