Frente Frío 29: Estas son las alcaldías con alerta de bajas temperaturas este 19 de enero

Este lunes comenzará con temperaturas bajas en la mayor parte del país, incluída la Ciudad de México, por lo que las autoridades emitieron alerta naranja y amarilla en todas las alcaldías.

El Frente Frío 29 y el aire polar asociado a este fenómeno metereológico provocarán bajas temperaturas en varios estados de la República Mexicana, por lo que este lunes se esperan heladas durane la mañana.

En Chihuahua y Durango se registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius, mientras que en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados.

Clima 18 de enero ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías con alerta de bajas temperaturas este 19 de enero

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la CDMX (SGIRPC CDMX), para este lunes se esperan temperaturas hasta de 1 grado en algunas alcaldías de la capital.

Se esperan temperaturas bajas de 1 a 3 grados celsius y heladas en siete alcaldías de la CDMX desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas de este lunes:

Álvado Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Alerta naranja CDMX lunes 19 de enero ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Mientras que en 9 alcaldías de la CDMX se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados celsius desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas del 19 de enero:

Azcapotlalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuahutémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Alerta amarilla CDMX 19 de enero ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Recomendaciones para época de frío

Ante las bajas temperaturas que se registrarán en toda la Ciudad de México este lunes 19 de enero, la SGIRPC CDMX emitió unas recomendaciones para la época de frío:

Tomar líquidos calientes para mantener la temperatura

Utilizar ropa adecuada para el frío

No exponerse a cambios bruscos de temperatura

Tener cuidado con los menores de edad y los adultos mayores

En cuanto a los adultos mayores se recomienda que utilicen mantas y edredones para cubrir sus piernas y espaldas, cerrar puertas y ventanas para concentrar el calor, usar calcetines especiales para el frío, y vestir pijamas guesas y ropa interior larga.

Además se recomienda que cubran con ropa adecuada para el clima frío las zonas en las que el cuerpo tiende a perder más calor, como son la cabeza, el cuello, las manos y los pies.

🧥 En días y noches de #frío considera las siguientes medidas preventivas para cuidar de nuestros adultos mayores:

✅ Cerrar puertas y ventanas para concentrar el calor

✅ Utilizar mantas y edredones para cubrir piernas y espalda

✅ Usar calcetines, calentadores y zapatos para… pic.twitter.com/3bI0XcZBJD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 18, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.