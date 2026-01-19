Frente Frío 29: Estas son las alcaldías con alerta por bajas temperaturas este 20 de enero

El Frente Frío 29 continúa ocasionando bajas temperaturas en varias entidades del país, y a pesar de que se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, aún se esperan afectaciones por la masa de aire polar.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que se registren temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del martes en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del martes en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius co heladas durante la madrugada del martes en las zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima 19 de enero ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías con alerta por bajas temperaturas para este 20 de enero

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (SGIRPC), para este martes se esperan temperaturas hasta de 1 grado en una alcaldía.

Las cuatro alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas de 4 a 6 grados celsius que se registrarán desde las 01:00 horas hasta las 08:00 horas del 20 de enero son las siguientes:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta

Alerta amarilla CDMX 20 de enero ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Mientras que se esperan bajas temperaturas de 1 a 3 grados celsius y heladas desde las 01:00 horas hasta las 08:00 horas del martes 20 de enero en la alcaldía Tlalpan, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Recomendaciones para evitar intoxicación por monóxido de carbono

Para evitar intoxicaciones por monóxido de carbodo por usar medios de calefacción durante la temporada de frío se recomienda tomar las siguientes medidas de prevención:

En caso de utilizar anafres, colocarlos en un espacio que cuente con la ventilación suficiente

Ubicar las instalaciones de gas en el exterior

Mantener ventilada la cocina

No dejar encendido el vehículo en un lugar cerrado

Colocar el calentador a un metro de distancia de materiales inflamables

Revisar que la flama que emite la estufa o boiler sea de color azul y no naranja

Monóxido de carbono ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

