Urgen cuidadoras de la CDMX atención médica

Una mujer carga en su pecho a un bebé, en 2024.

La mayor demanda del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México está relacionada con los servicios de salud, revela la preconsulta realizada por la bancada de Morena en el Congreso local.

En la conferencia de La Chilanguera, legisladores presentaron los resultados de este ejercicio, realizado en diciembre y en el que 28 por ciento de las personas consultadas, la mayoría mujer, indicó que el Sistema de Cuidados debe garantizar servicios de salud y rehabilitación.

El Dato: Autoridades capitalinas estiman que las mujeres son quienes más se ocupan de los cuidados de niñas y niños de 0 a 14 años, así como de personas con discapacidad.

Las otras dos necesidades más solicitadas de las cuidadoras capitalinas son los apoyos económicos (13 por ciento) y actividades de capacitación en cuidados (10 por ciento).

En todas las alcaldías la principal exigencia es que se garantice servicios de salud y rehabilitación en el Sistema Público de Cuidados.

El Sistema Público de Cuidados es un conjunto de programas sociales e infraestructura y presupuesto presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El objetivo del sistema es reconocer, redistribuir y reducir estas labores, principalmente hechas por mujeres sin ninguna remuneración.

3 millones 18 mil personas, al menos, se estima que pueden requerir cuidados

Al respecto La Razón preguntó si esta necesidad de servicios de salud no evidencian una insuficiencia de los servicios del IMSS-Bienestar, dependencia encargada de la atención salud en la ciudad, pero la bancada descartó eso.

“Si hay una necesidad del tema de cuidados relacionado con personas que tengan alguna enfermedad, que no significa que haya un vacío en el tema de salud, sino en el tema de cuidados. El IMSS-Bienestar no cubriría esas necesidades, necesitamos otras dependencias que lo lo hagan”, dijo la presidenta de la Comisión de Género, Cecilia Vadillo.

Entre las dificultades entre quienes se dedican a esta labor están la falta de tiempo, la economía, así como el traslado a sus sitios de trabajo.