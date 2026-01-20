Estas son las 5 alcaldías de la CDMX con alerta por clima frío este 21 de enero

Durante esta semana se espera que un ambiente frío a muy frío continúe principamente durante las mañanas y noches en varias regiones del país, incluído el Valle de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el miércoles se registren lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas al norte, occidente, oriente y centro del país, debido a una vaguada e altura, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles al norte del país, puntualmente en las zonas serranas de Chihuahua y Durango,

Mientras que en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles.

En el mismo sentido, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Clima 20 de enero ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por clima frío este 21 de enero

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la CDMX, se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados celsius en cinco alcaldías de la capital.

Se espera que a partir de las 01:00 horas hasta las 08:00 horas del miércoles se registren bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la CDMX emitió unas recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias:

Utiliza ropa adecuada para el frío.

Evita la entrada de aire frío a las vías respiratorias

Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C.

Procura respirar por la nariz y no por la boca

Usa bufanda, pañuelo o tapaboca

Si realizas actividades al aire libre, cúbrete con tapaboca y bufanda

Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal

No te expongas a cambios bruscos de temperatura

Durante la temporada de frío se recomienda extremar precauciones con menores de edad, personas adultas mayores y personas embarazadas, así como cuidar a los animales de compañía y no dejarlos a la interperie.

Recomendaciones para animales de compañía durante época de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

