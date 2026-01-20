Estas son las 5 alcaldías de la CDMX con alerta por clima frío este 21 de enero

Durante esta semana se espera que un ambiente frío a muy frío continúe principamente durante las mañanas y noches en varias regiones del país, incluído el Valle de México.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el miércoles se registren lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas al norte, occidente, oriente y centro del país, debido a una vaguada e altura, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.
Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles al norte del país, puntualmente en las zonas serranas de Chihuahua y Durango,
Mientras que en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles.
En el mismo sentido, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.
Alcaldías de la CDMX con alerta por clima frío este 21 de enero
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la CDMX, se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados celsius en cinco alcaldías de la capital.
Se espera que a partir de las 01:00 horas hasta las 08:00 horas del miércoles se registren bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la CDMX emitió unas recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias:
- Utiliza ropa adecuada para el frío.
- Evita la entrada de aire frío a las vías respiratorias
- Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C.
- Procura respirar por la nariz y no por la boca
- Usa bufanda, pañuelo o tapaboca
- Si realizas actividades al aire libre, cúbrete con tapaboca y bufanda
- Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal
- No te expongas a cambios bruscos de temperatura
Durante la temporada de frío se recomienda extremar precauciones con menores de edad, personas adultas mayores y personas embarazadas, así como cuidar a los animales de compañía y no dejarlos a la interperie.
