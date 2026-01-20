Metro CDMX HOY 20 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 20 de enero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 2
- ¿Su conductor del R3823 en la línea 2 si sabe operar la unidad? Desde San Antonio Abad a Pino Suárez frenando inconscientemente
- ¿Porque va tan lenta la Línea 2 dirección cuatro caminos? En cada estación está haciendo base.
- Línea 2 lenta y parándose entre estaciones
Línea 8
- Línea 8 estamos en Santa Anita y solo se jalonea, cierra y abre las puertas, pero no avanza
- ¿Por qué no avanza línea 8 en Aculco?
Línea 3
- Avance real línea 3, detenida
- Línea 3, está parándose más de 10 minutos en cada estación
