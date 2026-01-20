Plantea Clara Brugada padrón de albergues de animales para su regulación

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó seis puntos que entregará al Congreso de la Ciudad de México para la creación de un proyecto para la regulación de los albergues animales en la capital, entre ellos un padrón de estos sitios.

En conferencia, Clara Brugada Molina aclaró que estas propuestas tienen por objetivo que los legisladores capitalinos construyan un proyecto mediante la consulta a personal de albergues animales, animalistas y sociedad en general. Los planteamientos los presentará mañana.

“Definir los puntos que para el Gobierno son relevantes en el tema de los albergues y bienestar animal para presentarlos al Congreso. Hablé con el presidente de la Mesa Directiva (Jesús Sesma Suárez) de que mañana haremos entrega de los puntos prioritarios y consideramos que estos puntos deben discutirse con los animalistas, gente de albergues y la sociedad.

“Seguramente el Congreso tendrá también propuestas para que generen una consulta para avanzar en un proyecto”, mencionó Clara Brugada Molina.

Los siguientes puntos forman parte de la sugerencia de Brugada Molina para el Congreso capitalino:

Definir qué son los albergues, su diferenciación, cuáles son los tipos de instituciones que hay... Crear un padrón de albergues para tener más control En qué condiciones deben estar los albergues, mediante el cumplimiento de los cinco dominios de la Ley de Bienestar: nutrición, ambiente óptimo, cuidado de la salud, espacio para su comportamiento y estado mental. Que cada sitio tenga un programa de manejo y cuidado. Definir en qué espacios se puede tener un albergue Diseñar mecanismos de supervisión y verificación de condiciones de operación Establecer mecanismos y rutas para saber cómo se puede apoyar a albergues

Clara Brugada Molina aclaró que el objetivo de esta propuesta es mejorar las condiciones de los albergues animales y que los seres sintientes que son atendidos en estos lugares tengan sus derechos garantizados.

“Se trata de reformas que apoyen a los albergues y al bienestar animal, no se trata de una ley que vaya en contra de los albergues, considero que, al contrario, hay un gran potencial ciudadano que apoya a los animales, pero hay que hacerlo bien”, dijoClara Brugada Molina .

