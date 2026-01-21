Anfitriones proponen certificar servicio y homologar impuestos en rentas por plataforma en la CDMX.

En pleno proceso de elaboración del nuevo Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México —el instrumento de planeación urbana y social que definirá el rumbo de la capital para los próximos 20 años— y de cara al Mundial de Futbol 2026, que traerá a la ciudad cientos de miles de visitantes nacionales e internacionales, Todos Somos Anfitriones (TSA), que es miembro del Frente Unidos por la Hospitalidad, presentó una serie de propuestas para ordenar y profesionalizar el sector de rentas de corta estancia, que será clave para atender el incremento de la demanda de alojamiento durante los próximos meses.

Durante la etapa de consulta pública del Plan General de Desarrollo, coordinada por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), TSA entregó un documento de 43 páginas con observaciones orientadas a fortalecer la regulación de las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs), un modelo de hospitalidad comunitaria que hoy complementa de manera relevante la oferta hotelera tradicional en la capital.

La coyuntura es estratégica. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con más de 51 mil cuartos de hotel registrados y más de 26 mil estancias turísticas eventuales activas.

En este contexto, Todos Somos Anfitriones que agrupa a anfitriones que generan cerca de 67 mil empleos entre directos e indirectos y una derrama anual superior a los 22 mil millones de pesos propuso la creación de un Sistema de Certificación de la Anfitrionía Profesional como eje para elevar los estándares de operación, capacitación y cumplimiento de quienes ofrecen alojamiento a través de plataformas digitales.

“Estamos entrando al evento turístico más grande que ha tenido la ciudad en décadas con un mercado que sigue operando con reglas dispares y vacíos regulatorios. El reto es ordenar ahora el sector y garantizar un piso parejo entre hoteles y plataformas, sin frenar una actividad que genera empleo y derrama en los barrios”, señaló Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones y miembro del Frente Unidos por la Hospitalidad.

También entre las principales propuestas entregadas se encuentra la homologación de los impuestos que pagan los alojamientos en renta mediante plataformas y los hoteles, así como que el Impuesto Sobre Hospedaje —equivalente al cinco por ciento por reserva— sea retenido directamente por las plataformas y enterado a la hacienda pública, con el objetivo de asegurar una recaudación más eficiente, transparente y equitativa.

Todos Somos Anfitriones también planteó además activar el Registro Único de Hospitalidad (RUH), un padrón que integraría información sobre anfitriones, establecimientos, modalidades de operación, ubicación territorial, condiciones de cumplimiento y estatus de certificación, como herramienta para fortalecer la supervisión del sector y prevenir prácticas irregulares, como los casos de despojo vinculados al uso indebido de inmuebles.

“Sin certificación y sin información confiable, no hay forma de ordenar el mercado, proteger a las comunidades ni darle certeza jurídica a miles de familias que hoy dependen de esta actividad”, afirmó Torres.

Además de su impacto en el alojamiento, la hospitalidad comunitaria tiene un efecto directo en la economía barrial. Por cada peso que un visitante destina al hospedaje, se generan hasta cuatro pesos adicionales en consumo local, principalmente en gastronomía, transporte, entretenimiento y comercio. Nueve de cada diez anfitriones, además, recomiendan de manera directa negocios de su entorno, ampliando el beneficio económico en colonias y barrios, de ahí la importancia de ordenar el sector.

Las propuestas de Todos Somos Anfitriones forman parte de las aportaciones ciudadanas al proceso de consulta pública del Plan General de Desarrollo 2025–2045 de la Ciudad de México, un instrumento de planeación que busca orientar las políticas, programas y proyectos del gobierno para los próximos 20 años. La consulta pública de este Plan concluye el próximo 28 de febrero, y en ella distintos sectores, entre ellos anfitriones y prestadores de servicios de hospitalidad comunitaria, están presentando propuestas para incidir en las prioridades y estrategias que regirán diversas áreas del desarrollo urbano y social de la capital.

JVR