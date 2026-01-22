Avanza la iluminación del Centro

Los trabajos para la “iluminación monumental” del Centro Histórico previo al Mundial de Futbol, en junio próximo, tiene un avance de 30 por ciento, informó el Gobierno capitalino.

Durante el anuncio del programa de encendido, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el proyecto contempla una intervención de 57 kilómetros de 137 calles y siete plazas del primer cuadro de la capital, así como de 15 edificios emblemáticos.

“No son obras de relumbrón, rumbo a un evento tan importante como es el Mundial. No. Son obras que quedan permanentes. Las luces que vamos a empezar a ver en este Centro Histórico, también van a lograr encender a esta ciudad en todo su esplendor”, dijo.

Entre los 15 edificios que tendrán una luz nueva están el Museo de la Ciudad de México, el Banco de Londres y México, el Palacio del Marqués del Apartado, la Parroquia de San Juan de Dios; el templo y antiguo Convento de Regina Coeli y el Templo de San Felipe Neri La Profesa.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, mencionó que la zona en la que se lleva a cabo la obra abarca el Eje Central Lázaro Cárdenas, República de Ecuador-República de Costa Rica, Eje 1 Oriente y Eje 1 Sur-San Pablo.

Además, precisó que en lo que respecta a las 134 calles, ahí serán colocadas siete mil nuevas luminarias, lo que permitirá una correcta y adecuada iluminación.

La coordinadora Nacional de Monumentos Históricos, Valeria Valero Pié, aclaró que la iluminación en los 15 monumentos históricos fue diseñada bajo criterios de conservación. Todo el proyecto mejorará, dijo, la seguridad.