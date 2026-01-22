Metro CDMX HOY 22 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 22 de enero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 1
- “Pues no creo que sea constante la circulación en la línea 1, Salto del Agua dirección Observatorio esta casi a fallar”
- “Línea 1, salimos desde las 7:06 de Pantitlán, son las 7:29 y apenas estamos en Moctezuma”
- “No se mueve la línea 1″
- “La línea 1 no tiene circulación constante. Tiene alta afluencia, quedando parado el convoy en cada estación más de 10 minutos”
Línea 7
- “¡Línea 07 otra vez bien lenta!"
- “En la línea 7 igual y se paran a desayunar o a leer el chisme en redes, es increíble la ineptitud”
- “Se presenta alta afluencia porque no llegan los trenes, línea 7 un desastre”
Línea B
- “Línea b más de 10 min sin pasar y seguramente otros 10 haciendo base cuando se le ocurra pasar”
- “¿¿Por qué se detienen entre estaciones de la B?? De por sí van lento y los vagones ya van llenos"
- “¿Qué pasa línea B? Dirección Buenavista"
