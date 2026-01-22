Metro CDMX HOY 22 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 22 de enero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento

Se reporta circulación constante de trenes y afluencia moderada en:



- Línea 1 (Pantitlán- Observatorio)

- Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos)

- Línea 3 (Indios Verdes-Universidad)



Las condiciones pueden variar por eventualidades en el servicio. Consulta nuestras… pic.twitter.com/Dkb0K7IBhp — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 22, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

“Pues no creo que sea constante la circulación en la línea 1, Salto del Agua dirección Observatorio esta casi a fallar”

“Línea 1, salimos desde las 7:06 de Pantitlán, son las 7:29 y apenas estamos en Moctezuma”

“No se mueve la línea 1″

“La línea 1 no tiene circulación constante. Tiene alta afluencia, quedando parado el convoy en cada estación más de 10 minutos”

Línea 7

“¡Línea 07 otra vez bien lenta!"

“En la línea 7 igual y se paran a desayunar o a leer el chisme en redes, es increíble la ineptitud”

“Se presenta alta afluencia porque no llegan los trenes, línea 7 un desastre”

Línea B

“Línea b más de 10 min sin pasar y seguramente otros 10 haciendo base cuando se le ocurra pasar”

“¿¿Por qué se detienen entre estaciones de la B?? De por sí van lento y los vagones ya van llenos"

“¿Qué pasa línea B? Dirección Buenavista"

#MetroAlMomento:

En las Líneas 7, 9 y A se presenta alta afluencia, por lo que puede aumentar el tiempo de espera en andenes y en el acceso a los trenes. Para atender la demanda, personal del Sistema apoya la regulación y dosificación de usuarios desde estaciones y terminales.… pic.twitter.com/ittmodudww — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 22, 2026

