Alcaldía Tlalpan, con mayor reducción en percepción de inseguridad con −8.7 puntos, datos del INEGI

La percepción de inseguridad en la Alcaldía Tlalpan registró una disminución de 8.7 puntos porcentuales en el último trimestre de 2025, al pasar de 64.4 % en septiembre a 55.7 % en diciembre, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicados este 23 de enero.

La reducción registrada en la demarcación gobernada por Gaby Osorio ubicó a Tlalpan entre las áreas urbanas del país con mayor baja en percepción de inseguridad durante el periodo, lo que la coloca dentro del grupo de demarcaciones con mejor evolución en este indicador a nivel nacional.

En el comparativo por alcaldías de la Ciudad de México, Tlalpan se colocó como la segunda demarcación con mayor reducción en la percepción de inseguridad durante el último trimestre de 2025.

Además de la mejora en percepción, Tlalpan reportó una caída de 19.2 puntos porcentuales en conflictos o enfrentamientos, al pasar de 59.6 % en el tercer trimestre de 2025 a 40.4 % en el cuarto trimestre, uno de los descensos más relevantes registrados en este indicador.

Este segundo dato es relevante porque no solo refleja un cambio en cómo la población se siente respecto a la seguridad, sino también una mejora en la convivencia y el orden territorial, al disminuir la proporción de personas que dijeron haber tenido algún conflicto o enfrentamiento en su entorno.

En términos anuales, la tendencia también es favorable ya que en diciembre de 2024, la percepción de inseguridad en Tlalpan se ubicaba en 63.2 %, mientras que en diciembre de 2025 descendió a 55.7 %, lo que representa una reducción acumulada de 7.5 puntos porcentuales en un año.

En conjunto, los resultados de la ENSU muestran que Tlalpan no solo registró una de las mayores reducciones trimestrales en percepción de inseguridad, sino que además consolidó una tendencia anual a la baja y se ubicó entre las alcaldías con mejor desempeño en la reducción de la percepción de inseguridad en la Ciudad de México.

Estos resultados se dan en un contexto de coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum; el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la jefa de Gobierno Clara Brugada; y la Alcaldía Tlalpan, gobernada por Gaby Osorio, en materia de seguridad y atención territorial.

La ENSU se levantó entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025, con una muestra nacional de 27,130 viviendas en 91 áreas urbanas del país, y es uno de los principales indicadores oficiales para evaluar la percepción ciudadana en materia de seguridad pública y orientar la toma de decisiones en política pública a nivel local y nacional.

