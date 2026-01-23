Caducas, licencias de trabajadoras sexuales

LA SECRETARÍA de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informó que desde 2014 sólo ha tramitado 14 licencias de Personas Trabajadoras No Asalariadas a trabajadoras sexuales, las cuales ya caducaron, porque no fueron reselladas cada año como se requirió.

Trabajadoras sexuales autónomas han solicitado, particularmente desde la pandemia, el documento, pero no les ha sido entregado, de acuerdo con las denuncias de la Brigada Callejera Elisa Martínez.

En tanto, la dependencia informó a La Razón en una tarjeta informativa que no hay registros ni constancia documental de nuevos trámites ingresados durante la administración anterior.

El Tip: La Brigada Callejera ha denunciado que la STyFE perdió cerca de dos mil 500 solicitudes de licencia de trabajadoras sexuales.

El motivo de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Inés González Nicolás, para no entregar las credenciales es que el trabajo sexual no está en el artículo 9 del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, publicado el 2 de mayo de 1975, en el que tampoco vienen establecidos oficios como checadores de camión, franeleros, vendedores de fruta, entre otros.

Otra razón es que el juicio de amparo 112/2013, que dio reconocimiento al trabajo sexual y a quienes lo ejercen, no fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.

La dependencia afirmó que este amparo sólo beneficia directamente a alrededor de 15 personas que lo promovieron; sin embargo, en 2013 está figura legal podría aplicarse para cualquier caso similar y no se limitaba a sólo un grupo, esto cambió en 2025 cuando se reformó al Poder Judicial.

81.6 por ciento de trabajadoras sexuales se queda con 100% de sus ingresos

Una queja constante de las asociaciones de personas que ejercen el trabajo sexual de forma autónoma es que la Secretaría de Trabajo capitalina busca enseñarles nuevos oficios para que cambien de labor y no dignificar y hacer más seguro el trabajo sexual que ya es reconocido por la ley.

En tanto, la dependencia capitalina aún imparte los talleres y anunció que va a continuar con el impulso de acciones de capacitación, certificación e intermediación laboral, orientadas a alternativas de empleo formal y a la conformación de cooperativas de quienes ejercen la labor sexual.