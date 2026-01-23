Toma precauciones

¿Habrá servicio del Metrobús este domingo 25 de enero? Estas son las modificaciones

El Metrobús CDMX confirmó suspensiones y cambios en varias líneas este domingo 25 de enero debido a un desfile conmemorativo

Horarios y estaciones que tendrán afectaciones
Horarios y estaciones que tendrán afectaciones
Por:
Mariana Salazar Lozada

El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México informó que este domingo 25 de enero se aplicarán modificaciones temporales en el servicio de varias líneas, debido a la realización de un desfile conmemorativo, el cual generará cierres viales en el Centro Histórico y zonas aledañas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los ajustes se llevarán a cabo principalmente durante la mañana y estarán sujetos a las condiciones viales, por lo que los horarios podrían variar conforme avance el evento.

Líneas y rutas afectadas

Servicio suspendido temporalmente

Línea 1

  • Ruta Indios Verdes – Pueblo Santa Cruz Atoyac

Sin servicio de 09:00 a 11:00 horas

Línea 4 (Ruta Sur)

  • Ruta Buenavista – San Lázaro

Sin servicio de 05:00 a 11:00 horas

  • Las rutas Norte, Pantitlán, Alameda Oriente y Aeropuerto operarán sin afectaciones

Línea 3

Estaciones sin servicio de 09:00 a 11:00 horas:

  • Mina
  • Hidalgo
  • Juárez
  • Balderas

Línea 7

Estaciones sin servicio de 09:00 a 11:00 horas:

  • Hidalgo
  • El Caballito
  • Chapultepec
  • Campo Marte

Otras rutas

  • Ruta Alameda Tacubaya – Glorieta Cuitláhuac permanecerá sin servicio durante el evento.

Tramos que permanecerán en operación

En la Línea 7, se mantendrá el servicio en los siguientes trayectos:

  • Tenayuca – Buenavista III
  • Cuauhtémoc – Pueblo Santa Cruz Atoyac
  • Indios Verdes – Glorieta Violeta
  • Amajac – La Diana

Recomendaciones a usuarios

Planear los traslados con anticipación.

Consultar las redes sociales y canales oficiales del Metrobús para actualizaciones en tiempo real.

Considerar rutas alternas como Metro, RTP u otros sistemas de transporte público.

Tomar en cuenta posibles afectaciones viales en el primer cuadro de la ciudad y Paseo de la Reforma.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan garantizar la seguridad de asistentes y usuarios durante el desarrollo del desfile conmemorativo.

MSL

