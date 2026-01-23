¿Habrá servicio del Metrobús este domingo 25 de enero? Estas son las modificaciones

El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México informó que este domingo 25 de enero se aplicarán modificaciones temporales en el servicio de varias líneas, debido a la realización de un desfile conmemorativo, el cual generará cierres viales en el Centro Histórico y zonas aledañas.
De acuerdo con el comunicado oficial, los ajustes se llevarán a cabo principalmente durante la mañana y estarán sujetos a las condiciones viales, por lo que los horarios podrían variar conforme avance el evento.
Líneas y rutas afectadas
Servicio suspendido temporalmente
Línea 1
- Ruta Indios Verdes – Pueblo Santa Cruz Atoyac
Sin servicio de 09:00 a 11:00 horas
Línea 4 (Ruta Sur)
- Ruta Buenavista – San Lázaro
Sin servicio de 05:00 a 11:00 horas
- Las rutas Norte, Pantitlán, Alameda Oriente y Aeropuerto operarán sin afectaciones
Línea 3
Estaciones sin servicio de 09:00 a 11:00 horas:
- Mina
- Hidalgo
- Juárez
- Balderas
Línea 7
Estaciones sin servicio de 09:00 a 11:00 horas:
- Hidalgo
- El Caballito
- Chapultepec
- Campo Marte
Otras rutas
- Ruta Alameda Tacubaya – Glorieta Cuitláhuac permanecerá sin servicio durante el evento.
Tramos que permanecerán en operación
En la Línea 7, se mantendrá el servicio en los siguientes trayectos:
- Tenayuca – Buenavista III
- Cuauhtémoc – Pueblo Santa Cruz Atoyac
- Indios Verdes – Glorieta Violeta
- Amajac – La Diana
Recomendaciones a usuarios
Planear los traslados con anticipación.
Consultar las redes sociales y canales oficiales del Metrobús para actualizaciones en tiempo real.
Considerar rutas alternas como Metro, RTP u otros sistemas de transporte público.
Tomar en cuenta posibles afectaciones viales en el primer cuadro de la ciudad y Paseo de la Reforma.
Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan garantizar la seguridad de asistentes y usuarios durante el desarrollo del desfile conmemorativo.
