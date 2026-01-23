¿Habrá servicio del Metrobús este domingo 25 de enero? Estas son las modificaciones

Horarios y estaciones que tendrán afectaciones

El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México informó que este domingo 25 de enero se aplicarán modificaciones temporales en el servicio de varias líneas, debido a la realización de un desfile conmemorativo, el cual generará cierres viales en el Centro Histórico y zonas aledañas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los ajustes se llevarán a cabo principalmente durante la mañana y estarán sujetos a las condiciones viales, por lo que los horarios podrían variar conforme avance el evento.

Líneas y rutas afectadas

Servicio suspendido temporalmente

Línea 1

Ruta Indios Verdes – Pueblo Santa Cruz Atoyac

Sin servicio de 09:00 a 11:00 horas

Línea 4 (Ruta Sur)

Ruta Buenavista – San Lázaro

Sin servicio de 05:00 a 11:00 horas

Las rutas Norte, Pantitlán, Alameda Oriente y Aeropuerto operarán sin afectaciones

Línea 3

Estaciones sin servicio de 09:00 a 11:00 horas:

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

Línea 7

Estaciones sin servicio de 09:00 a 11:00 horas:

Hidalgo

El Caballito

Chapultepec

Campo Marte

Otras rutas

Ruta Alameda Tacubaya – Glorieta Cuitláhuac permanecerá sin servicio durante el evento.

Tramos que permanecerán en operación

En la Línea 7, se mantendrá el servicio en los siguientes trayectos:

Tenayuca – Buenavista III

Cuauhtémoc – Pueblo Santa Cruz Atoyac

Indios Verdes – Glorieta Violeta

Amajac – La Diana

🚨 AVISO



Por desfile conmemorativo, el domingo 25 de enero el servicio de nuestras líneas 1, 3, 4, y 7 tendrá modificaciones. 👇🏻🚍



Prevé tu trayecto. ⏰https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/cId3NmnIUj — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) January 24, 2026

Recomendaciones a usuarios

Planear los traslados con anticipación.

Consultar las redes sociales y canales oficiales del Metrobús para actualizaciones en tiempo real.

Considerar rutas alternas como Metro, RTP u otros sistemas de transporte público.

Tomar en cuenta posibles afectaciones viales en el primer cuadro de la ciudad y Paseo de la Reforma.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan garantizar la seguridad de asistentes y usuarios durante el desarrollo del desfile conmemorativo.

MSL