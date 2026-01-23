La alcaldía Benito Juárez se consolida como el segundo municipio más seguro del país, gracias a la estrategia Blindar BJ360º: alcalde Luis Mendoza

Los esfuerzos realizados por el alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, siguen dando buenos resultados.

De acuerdo con los datos publicados hoy en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la alcaldía Benito Juárez se ubica como el segundo municipio más seguro del país y el primero de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Megalópolis y la Ciudad de México.

Respecto al trimestre anterior, hubo un avance en la percepción de seguridad, al pasar de 84.4 a 85.2 por ciento. Con ello, la demarcación suma 21 trimestres continuos en primer lugar en la capital del país.

Estos resultados son producto de la estrategia de “Orden y Seguridad” implementada por el alcalde Luis Mendoza, a través de Blindar BJ360º, la cual ha posicionado a la alcaldía Benito Juárez como un referente en la materia.

“Vecinas y vecinos de Benito Juárez, la nueva encuesta el INEGI reporta una avance en materia de seguridad, uno de los aspectos más sensibles para la población. Este avance se debe a tres factores básicos: La estrecha coordinación que existete entre la estrategia Blindar BJ360 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en nuestros policías, que tienen una mayor crecanía; y la fuerte inversión que se realizó para la compra de patrullas y equipo de alta tecnología, además de mejorar las condiciones laborales de nuestos elementos”, destacó el alcalde.

Para la administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza, generar condiciones de bienestar para sus habitantes es una prioridad, por ello, este año continuará invirtiendo en la estrategia Blindar BJ360° para reforzar las labores de vigilancia y protección civil en beneficio de la comunidad.

Desde que se comenzó a realizar esta medición a nivel nacional, en septiembre de 2019, la alcaldía ha tenido un aumento de 38.9 puntos, pasando de 46.3 a 85.2 por ciento. Con ello, se reafirma que en Benito Juárez se ha logrado establecer una sólida política de seguridad que va más allá del discurso, generando acciones concretas y trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mantener un entorno ordenado y seguro para todos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR