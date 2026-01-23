Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 23 de enero?

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Aspecto del Metro CDMX. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 23 de enero, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 23 de enero

El Metro de la Ciudad de México presentó alta afluencia en algunas líneas, lo cual, se advirtió, ha generado altos tiempos de espera en andenes y abordaje de trenes.

Así lo advirtió el sistema de transporte en sus redes sociales, en donde, a través de una publicación, advirtió que las Líneas en donde se presentan incidencias este viernes son:

Línea 3 , de Indios Verdes a Universidad

Línea 7 , de El Rosario a Barranca del Muerto

Línea 8, de Garibaldi a Constitución de 1917

“Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7 y 8, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio”, escribió el sistema de transporte en X.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 23 de enero?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 23, 2026

