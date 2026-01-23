“No necesitamos las Utopías como sitios de asistencia, sino para la autonomía”

Un adulto mayor está tomado del brazo de una mujer con quien acudió al hospital de Tlatelolco, ayer.

El líder de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Royfid Torres González, afirmó que es necesario cambiar la visión asistencialista de la política pública en el marco de la Ley del Sistema de Cuidados; por lo tanto, sostuvo, las Utopías en lugar de ser asistencialistas deben garantizar la autonomía de las personas.

En entrevista con La Razón, el legislador enfatizó que el Sistema Público de Cuidados también debe enfocar en brindar herramientas y mecanismos para que las personas cuidadas y cuidadoras puedan llevar a cabo sus actividades de manera autónoma.

El Dato: El nuevo Sistema Público de Cuidados contempla mil 116 nuevos equipamientos, agrupados en 316 espacios, que serán construidos durante este sexenio.

“Las Utopías son una parte importante del sistema, pero necesitamos otras políticas para garantizar esa autonomía, como que la movilidad en la ciudad sea efectivamente accesible o que las personas que cuidan tengan acceso a los servicios de salud, medicamentos y salud mental.

“Nos interesa que en la Ley del Sistema de Cuidados cambiemos la visión asistencialista. No necesitamos las Utopías como lugares de asistencia, sino para garantizar la autonomía de las personas; hay que flexibilizar las condiciones laborales, las escuelas de tiempo completo y las estancias de día”, explicó Torres González.

El Sistema Público de Cuidados es un conjunto de programas sociales e infraestructura y presupuesto para reconocer, redistribuir y reducir estas labores, principalmente hechas por mujeres sin ninguna remuneración.

1 hombre por cada 3 mujeres se estima que ejerce el cuidado en la capital del país

Los cuidados van desde las tareas domésticas hasta la atención de bebés, niñas y niños y adolescentes, así como de adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

El 21 de enero la bancada naranja presentó un decálogo de condiciones necesarias que deberían incluirse en la Ley del Sistema de Cuidados que presentó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el 13 de octubre pasado, al Congreso local.

Entre los puntos de la propuesta de la mandataria están el reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado como un derecho humano; que las labores domésticas y de cuidado no remuneradas son productivas y erradicar la división sexual del trabajo.

El decálogo de Movimiento Ciudadano plantea además la incorporación de un enfoque integral para articular políticas, servicios, programas y acciones públicas; mecanismo de rendición de cuentas; participación del Estado, las familias, la comunidad, así como de los sectores privado y social.

7 de cada 10 personas que participaron en la preconsulta han cuidado a alguien

“Tenemos que garantizar licencias de cuidados y de paternidad, por ejemplo, no puede ser que solamente le den cinco días a los hombres. Eso nos aleja de la responsabilidad de cuidar. Las 40 horas, que nosotros hemos defendido, tiene que ver con los cuidados, pues tenderá a la doble o triple jornada que enfrentan las mujeres”, comentó Torres González.

Entre los puntos del decálogo emecista está el garantizar un presupuesto suficiente y progresivo. Al respecto, el Gobierno capitalino ha planteado destinar durante este sexenio 12 mil millones de pesos para construir el sistema de cuidados.

Ese dinero servirá para construir 200 Casas de las 3R (revaloración, reducción y redistribución) del Cuidado. Cada una contará con un centro de cuidado y desarrollo infantil, mejor conocidas como guarderías, una casa para adultos mayores y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías populares y comedores comunitarios.

“Reconocemos como avance que desde el año pasado ya se nombran los cuidados en el presupuesto. Aunque ahora está basado en la construcción de Utopías, eventualmente ya no será necesario invertir en la consolidación del sistema, por eso es importante que sea progresivo”, apuntó Torres González.

Sin embargo, la propia Brugada Molina ha advertido que la infraestructura del Sistema de Cuidados no terminará sino hasta 2055.

Movimiento Ciudadano también buscará legislar en favor de las poblaciones callejeras, pues el objetivo, dijo el diputado emecista, es que haya albergues para ellas y encontrar un mecanismo para garantizar su autonomía.

De igual manera, otra propuesta de MC es integrar en la Ley de Cuidados al Sistema de Apoyos y Salvaguardas para personas con discapacidad, otro pendiente del Congreso local, pese a estar obligado a crearlo.

De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, a más tardar en diciembre de 2023 se tenía que promulgar una ley para el Sistema Público de Cuidados.

Pero a pesar de que amparos ciudadanos obligaban hacer esta ley y se presentaron en el Congreso capitalino cinco iniciativas, incluyendo tres de Torres González, el tema quedó en la congeladora legislativa.

No fue hasta que Brugada Molina presentó el 13 de octubre su propia iniciativa de Ley del Sistema de Cuidados que se ha avanzado al respecto, con una preconsulta, realizada en diciembre pasado.

“Hay una buena comunicación y apertura de Morena. Hay un compromiso de construir este dictamen de manera plural y abierta, por eso nos hemos dedicado a proponer activamente en el proceso de preconsulta. Espero que este año ya tengamos la ley”, expresó el legislador.

La mayor demanda de este sistema es garantizar servicios de salud y rehabilitación, expresaron las personas consultadas, en su mayoría mujeres cuidadoras. Seguido de apoyos económicos y actividades de capacitación en cuidados.

Por otro lado, los principales problemas que enfrentan estas mujeres al cuidar fueron falta de tiempo y dificultades económicas y de traslado.

No obstante, la preconsulta de Morena sólo tuvo una participación de tres mil 42 personas. Apenas 0.1 por ciento de los tres millones 80 mil personas cuidadoras sin remuneración o de las tres millones 18 mil que requieren cuidados en la ciudad, de acuerdo con el Consejo de Evaluación capitalino.

“Tenemos que garantizar la mayor participación posible de todos los grupos de atención. Si bien se diseñaron 32 puntos de alta afluencia, faltan esfuerzos para focalizar a personas con discapacidad, jóvenes, madres solteras y adultos mayores. Hay que acudir a las universidades y los centros médicos”, comentó el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el recinto de Donceles.