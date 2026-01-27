Anuncian Universidad de las Artes en CDMX | VIDEO

La iniciativa responde a una demanda histórica de la comunidad cultural.

La Ciudad de México contará con una Universidad de las Artes, con capacidad para hasta cuatro mil 400 estudiantes, anunció este martes la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Esta iniciativa responde a una demanda histórica de la comunidad cultural y busca profesionalizar el arte como motor de transformación social.

“Profesionalizar el arte es una condición para garantizar que la creatividad se convierta en una fuerza social, económica, cultural y transformadora. Abrir nuevos espacios de formación artística es una decisión estratégica, porque donde hay arte hay transformación”, afirmó Clara Brugada Molina.

▶ #Vídeo | Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), jefa de Gobierno de la CDMX, decreta la creación de la Universidad de las Artes, que ofrecerá 19 licenciaturas de manera pública y gratuita.

En conferencia de prensa, Clara Brugada Molina explicó que esta universidad ofrecerá 19 licenciaturas y especialidades, de forma pública y gratuita.

Las licenciaturas que se ofrecen son Danza, Teatro, Música, Artes Visuales, Artes Audiovisuales, Producción, Memoria y Conservación.

Cada una de ellas contará con especialidades de terminación en diferentes ámbitos: productor, intérprete, etc.

Las instalaciones, que abarcan 90 aulas y 14 mil 200 metros cuadrados, estarán ubicadas a un costado de la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico de la capital.

Este espacio posee una carga histórica significativa, ya que fungió como centro de violaciones graves a los derechos humanos entre 1957 y 1989; por ello, el proyecto también tiene como objetivo construir memoria pública y justicia a través de la cultura.

Con una superficie de 14,204 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, auditorios y sótanos, el plantel contará con un modelo pedagógico de vanguardia que abarca siete campos de formación.

Clara Brugada Molina además destacó el valor cultural y educativo de la iniciativa.

“El arte no sólo genera belleza, también un pensamiento crítico, tejido social y nuevas formas para imaginar el futuro”, enfatizó Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina refirió que la demanda de las carreras universitarias en artes es alta.

“En 2024 para la carrera de Artes y Diseño tuvimos dos mil 64 solicitudes para solo 78 lugares”, mencionó Clara Brugada Molina.

Por su parte, la secretaría de Cultura, Ana Francis Moy, indicó que no habrá examen de ingreso para entrar a esta universidad. Sino que se hará una convocatoria abierta.

El secretario de Obras, Raúl Basurto, informó que el presupuesto asignado de 390 millones de pesos permitirá la construcción total del inmueble, el cual estará integrado urbanísticamente con el parque elevado que se edifica actualmente sobre Avenida Tlalpan.

La convocatoria será pública y, bajo el principio de inclusión, no se aplicará examen de admisión, garantizando que la Ciudad de México siga consolidándose como un referente pluricultural a nivel internacional.

