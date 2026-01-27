La Magdalena Contreras entrega muros de contención para prevenir riesgos y deslaves

El nuevo muro perimetral del Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla garantiza la seguridad de los alumnos.

La Alcaldía La Magdalena Contreras avanza de manera firme en su estrategia de prevención de riesgos y fortalecimiento de la protección civil, con la entrega de tres muros de contención en puntos estratégicos de la demarcación durante el mes de enero.

Las obras se localizan en la colonia El Tanque, con el Muro de Contención “Suave Patria”; en el Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla en colonia Pueblo Nuevo Alto; y en el Foro Cultural, en la colindancia de las colonias La Guadalupe y La Concepción, bajo la premisa de que este último representa el de mayor impacto urbano, social y técnico.

Personal de la Dirección de Obras concluye labores de mitigación de riesgos en la colonia El Tanque. ı Foto: Alcaldía La Magdalena Contreras

Estas acciones forman parte de un programa integral de mitigación de riesgos geológicos que atiende rezagos históricos y reduce la exposición de la población ante posibles deslaves, colapsos estructurales y afectaciones durante la temporada de lluvias.

El Alcalde Fernando Mercado Guaida encabezó la entrega del Muro de Contención del Foro Cultural a vecinas y vecinos de la zona, una obra prioritaria que durante más de dos años representó un riesgo para peatones, automovilistas, usuarios del recinto cultural y habitantes del entorno. La inestabilidad del terreno también ocasionaba daños al sistema de drenaje, al suministro de agua potable y a la vialidad.

El nuevo muro perimetral del Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla garantiza la seguridad de los alumnos. ı Foto: Alcaldía La Magdalena Contreras

Durante el evento, el alcalde destacó el enfoque preventivo que caracteriza a la actual administración en materia de infraestructura:

n la administración pasada se construyeron cinco muros en tres años; nosotros, en el primer año, ya llevamos doce. Este muro era indispensable porque representaba un riesgo real, especialmente ante la temporada de lluvias Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras



Explicó que, de no haber intervenido oportunamente, la vialidad y parte de la barranca podrían haber colapsado. Asimismo, reconoció la colaboración de la ciudadanía y el trabajo del personal de la Dirección de Obras, que concluyó una obra de alta complejidad en menos de tres meses. El muro alcanza más de 18 metros de profundidad, lo que refleja su relevancia técnica y su aportación a la protección civil.

El alcalde Fernando Mercado Guaida supervisa la estabilidad del nuevo muro en el Foro Cultural. ı Foto: Alcaldía La Magdalena Contreras

El alcalde anunció además que esta intervención recibirá el complemento de acciones de mejora urbana en las colonias La Guadalupe y La Concepción, las cuales incluyen rehabilitación de calles, alumbrado público y trabajos de asfaltado.

Por su parte, la directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Paulina Stephania Barradas Castillo, informó que el Muro de Contención del Foro Cultural tiene una longitud de 24 metros y una profundidad de 18 metros. El talud recibió un refuerzo con concreto lanzado de 20 centímetros de espesor y, debido a sus dimensiones, la obra se ejecutó en cinco secciones con anclas y torones para garantizar la estabilidad del terreno. Además, se instalaron bajadas pluviales para canalizar el agua de lluvia y prevenir procesos de erosión.

Infraestructura de alta complejidad en el Foro Cultural alcanza los 18 metros de profundidad. ı Foto: Alcaldía La Magdalena Contreras

El 22 de enero, la alcaldía entregó el Muro de Contención del Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla, ubicado en la colonia Pueblo Nuevo Alto, tras un dictamen de Protección Civil que alertaba sobre el alto riesgo de desplome del muro perimetral. La obra consta de 32 metros lineales, 3.78 metros de altura y nueve contrafuertes de concreto hidráulico, además de la rehabilitación general del plantel en beneficio de más de 300 personas.

Finalmente, el 19 de enero concluyó el Muro de Contención “Suave Patria”, en la colonia El Tanque, el cual da continuidad a una estructura existente de piedra braza y responde a una solicitud vecinal con más de 15 años de antigüedad. La obra tiene una longitud de 30.54 metros y beneficia de manera directa a 150 habitantes, así como a más de 300 personas que transitan diariamente por la zona.

Con la entrega de estos tres muros de contención en tan solo un mes, la Alcaldía La Magdalena Contreras refrenda su compromiso con la prevención de riesgos, la protección de las familias contrerenses y el fortalecimiento de una infraestructura urbana que prioriza la seguridad, la integridad y la vida.

am