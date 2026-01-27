¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 27 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 27 de enero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

  • “Agilicen la línea 7 dirección el rosario”
  • “No hay servicio en línea 7, más de diez minutos en Mixcoac y no pasa”
  • “Lleva 20 minutos parada la línea 7 que esperaban”
  • “¿Qué pasa en línea 7? 20 minutos nada más de Tacuba a Polanco"

Línea 3

  • “Ya llevamos 10 min en estación división del norte”
  • “Siempre es lo mismo en la línea 3 seguimos parados dirección universidad”
  • “¿¿Pasa algo en línea 3?? No avanza, ya tenemos rato parados"
  • “El metro línea 3 dirección indios verdes parado entre las estaciones”

Línea B

  • “¡¿Que pasa en la línea B?! Hacen base en Azteca y eso retrasa todo"
  • “Ya tan temprano está fallando la LB, 10 minutos de espera dirección Buenavista”
  • “Que pasa en la línea B Servicio de caos, siempre lo mismo”

