Metro CDMX HOY 27 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 27 de enero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

En las Líneas 3, 7, 8, 9 y B se registra afluencia alta, para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JL77305Jf1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 27, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

“Agilicen la línea 7 dirección el rosario”

“No hay servicio en línea 7, más de diez minutos en Mixcoac y no pasa”

“Lleva 20 minutos parada la línea 7 que esperaban”

“¿Qué pasa en línea 7? 20 minutos nada más de Tacuba a Polanco"

Línea 3

“Ya llevamos 10 min en estación división del norte”

“Siempre es lo mismo en la línea 3 seguimos parados dirección universidad”

“¿¿Pasa algo en línea 3?? No avanza, ya tenemos rato parados"

“El metro línea 3 dirección indios verdes parado entre las estaciones”

Línea B

“¡¿Que pasa en la línea B?! Hacen base en Azteca y eso retrasa todo"

“Ya tan temprano está fallando la LB, 10 minutos de espera dirección Buenavista”

“Que pasa en la línea B Servicio de caos, siempre lo mismo”

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 27, 2026

