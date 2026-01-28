En 20 años, 3 cada 10 capitalinos serán viejos

Personas adultas mayores caminan por una plaza de Toluca, en imagen de archivo.

PATRICIA RAMÍREZ Kuri, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), advirtió que en los próximos 20 años la Ciudad de México enfrentará una transformación demográfica profunda, marcada por el envejecimiento de su población.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto, para ese periodo sólo 7 por ciento de la población será menor de 12 años, mientras que más de 33 por ciento estará conformado por personas adultas mayores de 60 años, lo que implicará que se invierta la pirámide poblacional.

La funcionaria capitalina explicó que este escenario colocará a una proporción cada vez menor de población joven y en edad productiva frente a una creciente población adulta y adulta mayor que requerirá cuidados permanentes.

752 Mil jóvenes de 25 a 29 años había en la ciudad en 2020, según el Inegi

A ello se suman factores como el impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral y la urgencia de fortalecer la economía de los cuidados, ante el aumento sostenido de personas que necesitarán atención para su vida diaria.

Ante este panorama, el IPDP trabaja en la estrategia del proyecto del Plan General de Desarrollo 2025–2045 de la Ciudad de México, el cual se construye en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a través de la plataforma U-Report, un mecanismo que busca acercar a las juventudes a la toma de decisiones en políticas públicas y a la construcción de democracias sociales.