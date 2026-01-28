Metro CDMX HOY 28 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 28 de enero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
- “Agilicen la línea A, tardan un buen en pasar y se acumula la gente”
- “¿Porque va haciendo base línea A?"
- “Línea A muy llena y lenta de 10 a 15 min de espera, tomen precauciones”
- “Línea A lleva mucho parado en Guelatao”
- “Trenes de la línea A en colapso”
Línea 8
- “L8 completamente detenida en UAM I.”
- “Garibaldi L8 con andén lleno”
Línea B
- “Línea B va lentísima”
- “De nuevo no hay trenes en la línea b, más de 10 min y ni sus luces”
Línea 3
- “Que está pasando línea 3 dirección indios verdes llevamos detenidos 10 minutos en Coyoacán”
- “Dirección indios verdes no hay afluencia alta y se queda parado en cada estación siempre lo mismo”
- “Línea 3 detenida”
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT