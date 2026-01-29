Metro CDMX HOY 29 de enero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 29 de enero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento

A esta hora se mantiene avance constante y afluencia controlada en las Líneas 1, 2, 3, 7, 9 y A.



La información del servicio puede presentar cambios ante incidentes imprevistos.

Consulta las actualizaciones en nuestros canales oficiales y en la #AppCDMX, en la… pic.twitter.com/enMNSR3x0q — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 29, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

En la línea 7 se realizó un corte de energía para retirar un objeto metálico (celular) que cayó a las vías, por lo que el metro informó que se trabaja para agilizar el servicio.

¿Dónde se agilizó? Estamos detenidos desde hace 10 minutos

La 7, está tardando demasiado en pasar y la gente no tiene espacios en los andenes de Tacuba

Línea 3

¿Línea 3 dirección Indios Verdes por qué se está deteniendo entre estaciones y andenes en cada estación? Un trayecto que debería de ser de 25 minutos de Quevedo a Tlatelolco, con suerte el tiempo mínimo oscila entre los 35 y 40 minutos

Llevamos 10 min detenidos en Hidalgo, dirección indios verdes...

Línea 8

Línea 8 detenida, hace paradas de 5 minutos por estación, estamos en escuadrón 201, cuando pudimos estar ya en la viga.

Línea 8 dirección Garibaldi 10 minutos sin pasar

#AvisoMetro Se agiliza el avance de los trenes, después de realizar un corte de energía y maniobras en la Línea 7, para retirar de vías de Mixcoac un objeto metálico (celular). Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 29, 2026

