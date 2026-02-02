“Encontrar no es justicia. Parí a una hija completa no pedacitos”

A un año del hallazgo de los restos de Jael Monserrat

Encontrar a una persona desaparecida no es el paso final para alcanzar justicia, sino el primero, sostuvo Jaqueline Palmeros, madre buscadora, en el aniversario de la localización parcial de su hija, Jael Monserrat Uribe Palmeros.

“Encontrar no es justicia. Nos hace falta un camino muy largo. Sólo encontramos una parte de Monse, que nos dio una certeza de que ya no está en este plano. Pero nos sigue haciendo falta, porque yo parí a una hija completa, no pedacitos. Por eso le sigo exigiendo al Estado un acceso a la verdad y a la justicia”, mencionó la madre buscadora a un año de localizar a su hija.

El Dato: En abril de 2025, Jaqueline Palmeros exigió reponer el juicio con perspectiva de género, pues denunció que no hubo tal, se les revictimizó y que hubo corrupción.

Con una cobija de flores, mariposas de plástico, rehiletes, un atrapasueños y mensajes de amor y exigencia por justicia, familiares, madres buscadoras y amigas acudieron al Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, a visitar los restos de Jael Monserrat y exigir avances en el caso.

“Corazón de mariposa. Vuela a las flores”, escribió uno de los hijos de la joven, quien el 24 de julio de 2020 salió de su casa en Iztapalapa para encontrarse con Adriana “N” y Miguel “N”, por una oportunidad laboral.

La joven de 21 años abordó un auto de estos sujetos y se trasladó hacia el Ajusco, zona montañosa de Tlalpan y punto de desaparición de personas. A partir de ese punto, se perdió su rastro.

“Monse era una niña muy valiente y amorosa. Para ella no existía nadie malo. Tenía más de cinco mil amigos en Facebook y yo le preguntaba: ‘¿Estás segura que todos son tus amigos?’. Desafortunadamente fueron esos ‘amigos’ quienes la privaron de su libertad y de su vida”, comentó Jaqueline Palmeros.

Adriana “N” y Miguel “N” fueron detenidos en enero de 2023 y vinculados a proceso por el secuestro y desaparición de la joven, pero fueron liberados en julio 2024 por la jueza Belén Bolaños Martínez.

La juzgadora argumentó que, contrario a lo apuntado en la carpeta de investigación, el caso no era una desaparición, sino un feminicidio, pese a no haber un cuerpo en ese entonces.

En noviembre de 2024, Una Luz en el Camino, que fundó Jaqueline Palmeros, llevó a cabo una búsqueda de restos en el Llano de Vidrio, en el Ajusco, en Tlalpan, y halló algunos fragmentos. Para enero de 2025, tras los análisis de identificación, la Fiscalía local confirmó a Jaqueline Palmeros que los restos eran de su hija.

21 años tenía Jael Monserrat Palmeros cuando fue reportada como desaparecida

En contraste, luego de la liberación de Adriana “N” y Miguel “N”, éstos no han sido localizados.

“Cuando la jueza Belén Bolaños Martínez dejó en libertad a estos feminicidas se metió en una apelación que ganamos y se ordenaron de nuevo órdenes de aprehensión; sin embargo, estas personas se dieron a la fuga.

“De ellos no se sabe todavía nada sobre su paradero, pero a lo lejos siguen moviendo a sus abogados, apelando y apelando, lo cual ha traído un retraso en todo el proceso judicial”, dijo Jaqueline Palmeros a La Razón.

La activista denunció nulos avances en la localización de los presuntos sospechosos. Resaltó el dolor que le causaron a ella y a su familia de forma permanente.

Tendedero con mensajes para exigir justicia para la joven de 21 años. ı Foto: David Patricio›La Razón

“Me dicen los demás: ‘Ya la encontraste’, pero el duelo no tiene caducidad y me sigue doliendo como si fuera ayer. Seguimos teniendo su ropa y sus tenis, porque aún tengo la esperanza de que se hayan equivocado las autoridades y los restos no sean de ella. Y un día venga y me toque la puerta”, dijo durante la ceremonia. Destacó también los avances logrados en el caso bajo la ausencia de las autoridades.

“Monse me enseñó partes de mí misma que no conocía. Me enseñó a ser fuerte, a gritar y a luchar. Me di cuenta que, si yo no buscaba a mi hija, nadie la iba a buscar por mí. Y, desafortunadamente, así estamos las familias de desaparecidos en todo el país”, reconoció.

Jaqueline Palmeros además denunció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, dependencia encargada de la búsqueda de los presuntos feminicidas de Jael Monserrat, no le ha dado ningún avance a más de un año de su liberación.

“Argumentan en la secretaría un cambio de administración, insuficiencia de personal (...) Es una situación que nos ha generado un estrés y ansiedad constante. Al final del día eso también nos va desgastando física, emocional y mentalmente”.

Pese a todo lo anterior, el caso sigue catalogado como desaparición cometida por particulares agravada, en vez de ser agregado el delito de feminicidio. Actualmente, se encuentra en el fuero federal.

“La jueza Belén Bolaños juzgó sin perspectiva de género en su momento. Ahora que el caso está en manos de magistrados federales, nos preocupa que tienen muchísimos casos y, a veces, tienen una visión limitada de éstos”, apuntó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay 131 mil 942 personas en México desaparecidas sin aún ser localizadas. En la Ciudad de México, son seis mil 266, una crisis que crece año con año.

Por último, la madre buscadora capitalina cuestionó que ante tal panorama se celebre este año en la Ciudad de México la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Con tantos desaparecidos no debería de haber Mundial. No podemos buscar a más de 130 mil personas desaparecidas y, por otro lado, estar festejando partidos de fútbol”, sentenció Palmeros.